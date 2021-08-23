Развод Ивлеевой и Элджея может закончиться выплатой отступных: как экс-супруги будут делить имущество

Ведущая Анастасия Ивлеева Фото: Иван МАКЕЕВ

Настя Ивлеева и Элджей (в миру Алексей Узенюк. - Ред.) всё: спустя несколько месяцев пересудов супруги наконец объявили о расставании. Сделали это красиво, даром, что оба провинциалы: обложка в глянцевом журнале, стильная фотосессия, до блеска вычищенное интервью, в котором оба благодарят друг друга за годы счастья и по-прежнему признаются в любви... Однако, как показывает практика, в жизни процесс расставания проходит куда сложнее, тем более, если в браке нажиты многомиллионные богатства. Вот и у блогерши с рэпером точно есть, что делить.

Если смотреть по верхам, Ивлеева и Элджей - классический пример "power couple", то есть союз, где оба супруга - сильные и успешные. Так, в рейтинге 50 главных российских знаменитостей-2021 Настя Ивлеева занимает 18 строчку с годовым доходом в 2,7 млн долларов, Элджей - чуть ниже: его доход около 2 млн $. Он штампует треки про рваные джинсы и розовое вино, под которые клубятся зумеры; она покорят YouTube с колодой собственных шоу, гоняет по миру с "Орлом и решкой" и снимается в рекламе с Нагиевым. Однако, на самом деле поклонникам пары очевидно, что весь последний год Настя трудилась аки пчелка, пока муж-рэпер просиживал дома без концертов и рубился в стрелялки, заказывая между делом дорогие игрушки. Судя по последнему интервью, Элджей прикупил робособаку на искусственном интеллекте, которая будет ходить с ним на вечеринки. Да, барин знает толк в развлечениях!

Рэпер Элджей (Алексей Узенюк) Фото: Борис КУДРЯВОВ

Итак, два года брака Элджей и Ивлеева активно вкладывали заработанные миллионы в движимое и недвижимое имущество. Например, на карантине пара приобрела двухэтажный особняк в Подмосковье, который, лишь по самым скромным подсчетам, стоит от 50 миллионов рублей.

Кроме того, супруги значительно расширили свой автопарк стоимостью от 100 млн рублей, которым регулярно хвастаются в соцсетях. В гараже пары такие тачки - мама не горюй: лимонный Chevrolet Camaro, два роскошных BMW, Mercedes G-Class, Hummer H2... После свадьбы Элджей приобрел еще красный Nissan 350Z, а Ивлеева побаловала себя покупкой Lexus LX 570 (от 7 млн рублей) и умопомрачительным спорткаром Lamborghini Aventador (23 млн рублей).

- Я валялась дома с ковидом, смотрела сериальчики и не хотела принимать никаких решений. На третий день мне полегчало, и я вспомнила, что давно хотела спорткар. А раз возможность была, решила, почему бы ею не воспользоваться? Не колебалась ни минуты. Через два дня в полотенце и в маске встречала во дворе дома этого серого красавца, - легкомысленно щебетала о новой "ласточке" богатая Настя.

И теперь все нажитое непосильным трудом придется делить...

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

"Есть возможность договориться об отступных"

- Если бездетная пара разводится по обоюдному желанию, им достаточно обратиться в ЗАГС. В противном случае, один из супругов подает иск в суд, который стандартно дает месяц на примирение и затем разводит пару, - объясняет адвокат Андрей Алешкин. - А уже после расторжения брака начинается раздел имущества. По закону, все нажитое в браке делится пополам: дома, квартиры, земельные участки, автомобили и даже заработки мужа и жены. Если вдруг окажется так, что Анастасия Ивлеева зарабатывала больше и фактически содержала мужа, пока тот не имел дохода, через суд она может добиться, чтобы главные активы, например, дом, остались в ее собственности, а кроме того, отбить деньги, затраченные на содержание.

Однако, судебный процесс - это всегда репутационные издержки и внимание прессы. Поэтому я бы рекомендовал экс-супругам заключить медиативное соглашение, то есть составить документ о разделе имущества, в котором участвует третья сторона, сохраняющая нейтральную позицию. Заверенное у нотариуса, такое соглашение имеет силу исполнительного акта. В случае Ивлеевой и Элджея есть возможность договориться об отступных, чтобы она отпустила бывшего мужа с каким-то багажом и при этом сохранила свои активы. В этом году я закончил Российскую академию адвокатуры и получил новую специальность медиатора, поэтому готов взяться за это дело и предложить паре свои услуги. Внесудебный процесс в любом случае будет для них куда выгоднее с точки зрения материальных и нервных затрат.

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