Талибам* от американцев в Афганистане достался огромный арсенал оружия: Что в нем

Боевик "Талибана"* с американской винтовкой М16. Фото: EAST NEWS

Белый дом и Пентагон отказываются даже приблизительно озвучить цифры, свидетельствующие о том, что поспешное бегство американских военных из Афганистана позволило «Талибану»* овладеть огромным арсеналом самого современного оружия. Известна лишь стоимость всего этого: объемы американской военной помощи Афганистану всего за последние два десятилетия ошеломляют - только на обучение и оснащение армии были выделены рекордны $83 миллиарда.

Журналисты пытаются оперировать данными, полученными из открытых источников. Так, с 2003 по 2016 годы Соединенные Штаты предоставили афганским силам не менее 600 тысяч единиц легкого вооружения, таких как винтовки М-16 и М-4, а также 76 тысяч автомобилей и 162 тысячи радиостанций. Эти данные содержатся в отчете аудиторов Пентагона, датированном 2017 годом, сообщает Politico.

В отчете генерального инспектора по восстановлению Афганистана за 2020 год сообщается, что в 2017-2019 годах из США в Афганистан были отправлены 4700 военных джипов и 20 тысяч ручных гранат.

Согласно докладу Пентагона, направленного им в Конгресс США в этом году, только в период с апреля по июль 2021 года США предоставили афганской армии более 1000 ракет калибра 2,75 дюйма, 61 тыс. 40-мм разрывных снарядов, 900 тыс. патронов калибра 50 и более 2 млн. патронов калибра 7,62 дюйма.

Эксперты выражают особую тревогу по поводу высокой вероятности того, что часть вооружений уже попало или в самое ближайшее время попадет в руки «Аль Каиды»* и ИГИЛ*, так как, с одной стороны, в Афганистане сейчас хаос, а с другой, связи между «Талибаном»* и этими группировками существовали всегда.

Пока же в Вашингтоне признают, что у американских чиновников «нет полной картины того, сколько оружия было в Афганистане, но определенно значительная его часть попала в руки талибов*». Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

* - террористические организации и движения, а также их члены, запрещенные в РФ

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