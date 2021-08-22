Талибы* попросили Россию помочь разобраться с противниками

Руководство талибов призывает Россию к соглашению. Фото: REUTERS

Прошла неделя с тех пор, как террористическое движение «Талибан» (запрещено в России) установило контроль над Кабулом и объявило о взятии власти во всем Афганистане. В столицу из Катара прибыл руководитель политического офиса «Талибана» Абдул Гани Барадар и объявил, что начинает переговоры о формировании нового правительства. Он считается основным претендентом на пост главы провозглашенного талибами «афганского исламского эмирата».

Однако, как оказалось, не все провинции Афганистана приняли новую власть. Главный очаг сопротивления талибам остается в труднодоступном Панджшерском ущелье, где скопились тысячи разношерстных противников «Талибана» - от местного ополчения до остатков бывшей правительственной армии. Туда перебрался и первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который провозгласил себя лидером сопротивления талибам после бегства из страны президента Ашрафа Гани. Взять Панджшер штурмом практически невозможно. Это удалось лишь советским войскам сорок лет назад, но стоило большой крови.

Талибы контролируют столицу Афганистана, в том числе аэропорт. Фото: REUTERS

СИГНАЛ К СОГЛАШЕНИЮ

Понимая, что одержать военную победу над «панджшерскими сидельцами» не удастся, талибы решились на необычный дипломатический ход. Они посетили российское посольство в Кабуле и попросили через Москву передать Амрулле Салеху сигнал о готовности к политическому соглашению.

- Дословно они просили, чтобы Россия передала лидерам Панджшера следующее: «До настоящего времени талибы не предпринимали ни одной попытки войти в Панджшер силой, группировка рассчитывает на нахождение мирного пути разрешения ситуации, например, через достижение политического соглашения. Талибы не хотят кровопролития и настроены на диалог», - сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Этот жест говорит о многом. Фактически новый режим готов предоставить именно России, а не Западу, роль посредника в общеафганском урегулировании. С одной стороны, это признание того, что наша страна пользуется большим авторитетом в Афганистане у разных политических сил, с другой - своеобразное подтверждение обещаний талибов, данных на переговорах в Москве этим летом, не лезть в бывшие советские республики Центральной Азии. Посол Дмитрий Жирнов отметил, что у «Талибана» сейчас «слишком много дел в Афганистане» и он не верит в то, что талибы пойдут в соседние государства.

Афганцы любым способом стараются покинуть родную страну, спасаясь от талибов. Фото: REUTERS

ХАОС В АЭРОПОРТУ

Между тем в Кабульском аэропорту продолжается столпотворение и хаос. Тысячи афганцев пытаются прорваться к самолетам западной коалиции, умоляя спасти их от талибов. Агентства публикуют фото матерей, которые пытаются передать через стену американским военным своих малолетних детей, чтобы хотя бы их смогли эвакуировать из страны. Порядок приходится наводить выстрелами - за неделю в аэропорту были убиты или погибли в давке 14 человек. Американцы начали было выдавать беженцам сухпайки, но в них оказался бекон, что еще больше накалило обстановку. В итоге аэропорт закрыли на двое суток.

Российское посольство объявило, что готово помочь с выездом из Афганистана гражданам бывших советских республик. В наше диппредставительство обращаются многие жители стран СНГ, находящиеся в Афганистане. В посольстве подчеркнули, что российские дипломаты постараются оказать помощь всем, в том числе гражданам Украины.

Самолет с беженцами покидает Кабул. Фото: REUTERS

КАЗНИ И ПРИТЕСНЕНИЯ

А «Талибан» уже сообщил, что подготовил структуру управления Афганистаном. Это не будет «демократия по западному образцу», но обещано защитить права всех граждан. Талибы настаивают, что не хотят причинить никому вреда. Однако из разных провинций уже приходят страшные вести о творимых там казнях и притеснениях. В провинции Газни талибы запретили передавать по радио «не исламскую» музыку и выгнали всех женщин, работавших на радиостанциях.

В целом ряде провинций командиры отрядов «Талибана» потребовали от старейшин списки незамужних девочек и женщин, чтобы отдать их в сексуальное рабство своим солдатам. Если в прошлый период правления талибов возрастной барьер для девушек начинался с 15 лет, то теперь в рабыни забирают и 12-летних. Газета The New York Post со слов правозащитницы, бывшей судьи Наджлы Аюби, сообщила, что на севере страны талибы заживо сожгли молодую женщину. Боевикам не понравилось качество приготовленной ею еды. В Кандагаре представители «Талибана» публично казнили на стадионе четверых командиров Национальной армии, выступавших на стороне прежних властей страны.

* "Талибан" - запрещенное в России террористическое движение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Большая сделка" США c талибами* провалилась: В Афганистане вернулись публичные казни, женщин прямо на улицах заставляют закрыть лицо

Перед какими проблемами, созданными американцами, встали соседние с ним стран (подробности)