Блогер Илья Варламов: талибы* считают нормой отрубить руку вору или забить камнями провинившуюся женщину

Илья Варламов в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал о том, как развивались события Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Американские и европейские военные аналитики рьяно доказывали, что «Талибану»* (организация запрещена в РФ) никогда не удастся взять под контроль Афганистан. Но события стали развиваться настолько стремительно, что уже накануне минувших выходных стало понятно: захватив все крупные города страны, талибы со дня на день войдут в Кабул. Так и произошло.

Среди тех, кто успел улететь из афганской столицы перед тем, когда там появились боевики "Талибана", оказался российский блогер Илья Варламов. В эфире радио "Комсомольская правда" он рассказал о том, как развивались события.

- У меня было куплено несколько билетов на разные даты. Я не знал, когда именно полечу. В итоге, улетел в субботу относительно спокойно на одном из последних гражданских рейсов. Талибы вошли в город и окончательно его заняли в воскресенье днем, а в субботу вечером никто и не ожидал, что это может случиться, - отметил блогер.

Перед этим Варламов несколько дней провел в Кабуле.

- Я пробыл там неделю и у меня были запланированы поездки, например, в четвертый по величине город Мазари-Шариф, в Панджшерское ущелье и т.д. Но эти планы начали рушиться один за одним. Накануне вылета в Мазари-Шариф мне позвонили: «Город талибы окружили, там закрылись все гостиницы, никто туда не летит». Когда мы поехали в сторону Панджшерского ущелья, то через 20 км от Кабула уперлись в блокпост талибов. Все начало меняться супербыстро, - сказал блогер.

По его словам, еще в конце недели в Кабуле не было никакой паники, никто не пытался бежать из столицы. Кроме того, нельзя сказать, что все местные жители пришли в ужас, когда в город вошли талибы. Дело в том, что в Афганистане очень много людей, им сочувствующих.

- Конфликт, несмотря на то, что он подпитывается и срежиссирован со стороны Пакистана, во многом похож на внутренние разборки. Талибы - это пуштуны, которые изначально обучались в Пакистане. В Афганистане их около 50% населения. Они не внешние захватчики, это внутренняя история, - поясняет Варламов.

- Талибы всю страну взяли без единого выстрела. Не захватили, а именно взяли. Мы не видим войны, разрушений, работы артиллерии, авиации. Не видно особо и какого-то организованного сопротивления талибам или ополчения. Люди просто открывали им дорогу и говорили: "Заходите, мы все готовы!", - подчеркнул Варламов.

Талибы приходят к власти в Афганистане уже во второй раз. Впервые они взяли Кабул в 1996 году и продержались у власти до 2001 года. Тогда, как отмечает российский блогер, в стране сохранялся радикальный исламский режим с довольно жесткими правилами.

- Это такие суперрадикальные правила шариата, шариатские суды, телесные наказания, ограничение прав женщин. Кто-то скажет: «Какой ужас! Средневековье!». Но примерно то же самое было до недавнего времени в Саудовской Аравии. Но режим в Саудовской Аравии никто не считает террористическим или отвратительным. Саудиты спокойно в Лондоне покупают себе «Роллс-Ройсы» и ходят по ювелирным магазинам, и американцы ведут с ними дела, просто у них есть нефть, - объясняет логику западного мира Варламов.

По его словам, афганское общество, даже без присутствия в стране талибов, консервативно и во многом придерживается тех же правил: в частности, афганское сельское население живет по тем же законам шариата. Там считается в порядке нормы отрубить вору руку, а женщину, если она посмела сделать что-то не так, забить камнями на площади.

Все крики западных общественников о защите прав женщин и предоставлении общего права на образование бессмысленны, поскольку в Афганистане уже несколько десятилетий функционировало очень мало школ. Процент грамотных женщин ничтожен - не более 10%, а среди мужчин - около 50%.

Какой политики будут придерживаться талибы в ближайшее время, пока непонятно. Но Илья Варламов полагает, что политических чисток не избежать. В первую очередь, они коснутся тех, кто сотрудничал с американцами и представителями других западных стран.

- У меня был переводчик, студент. Я спрашивал его, чем занимаются его однокурсники? Они как раз работали на американцев и сейчас пытаются уехать, - говорит блогер. - Во-вторых, это коснется многих людей, кто работал в иностранных компаниях. Начиная с миссий ООН, которые распределяли продовольствие, гуманитарную помощь, и заканчивая посольствами. В-третьих, это люди, которые занимались оппозиционной политикой, кто критиковал талибов. Среди них - журналисты, блогеры, местные политики, военные. Для них приход талибов - это проблема.

* - запрещенная в России террористическая организация.

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