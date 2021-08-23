Анастасия Волочкова обвинила во лжи солистку «Стрелок»: «Сталкивает лбами!»

Анастасия Волочкова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько лет назад Анастасия Волочкова переехала в шикарный особняк в подмосковном «Новахово». Дом балерина купила на личные накопления и все эти годы исправно платила за него немалую сумму по коммунальным расходам. По словам Анастасии, в месяц на обслуживание особняка у неё выходит около 50 тысяч рублей.

Однако, как рассказала балерина kp.ru, сейчас в посёлке сменилась управляющая компания, которая не заламывает цены за обслуживание, как прежняя. Но не всем жителям «Новахово» смена «власти» пришлась по вкусу.

По словам балерины, инициатором недовольств жителей стала солистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская, которая и закатила нешуточный скандал в загородном посёлке.

Как следует из слов Анастасии Волочковой, Екатерина якобы сама собирает с поселкового люда деньги за обслуживание домов и прилегающей к ним территории. И все это в обход управляющей компании посёлка. Плюс ко всему, как говорит балерина, солистка «Стрелок», с которой Волочкова даже не знакома, в борьбе использует ее имя. Мол, Анастасия Волочкова тоже в протестующих рядах.

- С управляющими компаниями мне точно не везет! У меня на данный момент есть проблема и с другой управляющей компанией, которая взяла на себя ответственность в доме на Петровке, где находится моя квартира, подаренная мне Сулейманом Керимовым. С этой компанией сейчас у меня идёт судебный процесс. Как установила экспертиза, они мне должны 600 тысяч рублей.

Не всем жителям «Новахово» смена управляющей компании пришлась по вкусу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По словам балерины, доказать, что управляющая компания неправа, очень легко, поскольку все счета оплачены, и Анастасия все платила исправно. А в результате ничего не было сделано: была допущена протечка крыши, которая испортила артистке всю мебель, которую в конце концов пришлось переделывать ремонт за свой счет.

- А в Новахово, где находится мой загородный дом, возникла другая ситуация. Раньше тут была компания, которая собирала с жильцов деньги и брала их себе в карман. Это доказано многими судебными процессами. Сейчас пришла новая управляющая компания. И тут же появилась эта Катя из группы «Стрелки». Она параллельно создала своё товарищеское общество и настроила жителей посёлка против новой управляющей компании. Сталкивает людей лбами. Хотя управляющая компания ведёт себя достойно: своими силами высаживает цветы, по мере возможностей делает наш посёлок красивым.

У въезда в посёлок "Новахово". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как призналась Анастасия Волочкова kp.ru, она тоже попала под раздачу: “Пока я отдыхала в Греции, Катя вместе с телевизионщиками ворвалась домой к руководителю новой управляющей компании. Женщина была в шоке, обратилась в полицию. А потом ей сказали, что Катя из «Стрелок» всем говорит, что это Анастасия Волочкова натравила на управляющую компанию журналистов”.

По словам Волочковой, в месяц на обслуживание особняка в "Новахово" у неё выходит около 50 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Катя занимается интригами, распространяет ложь про меня и не даёт возможность другим жильцам заключить нормальный договор с управляющей компанией, - возмутилась балерина.

Напомним: у Анастасии Волочковой тоже не так много домашнего персонала. Семейная пара из Таджикистана живет с детьми в отдельном домике. Они взяли на себя все функции: уборщиков, поваров, садовников.

- У меня большой красивый дом в посёлке Новахово, - говорит «Комсомолке» балерина. - Дом в 750 метров содержу сама. Так же не могу обойтись без личного водителя, и дополнительные расходы уходят на содержание моего небольшого автопарка. На моих плечах и быт моего парализованного отца в Санкт-Петербурге, коммунальные расходы за квартиру, зарплата сиделке. Расходная часть у меня очень большая - около миллиона рублей в месяц, - резюмирует артистка.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Мне фамилия Волочковой не нужна»

- Для того, чтобы новая управляющая компания начала выполнять свои функции, они должны согласовать свои тарифы в комитете по ценам и тарифам. Мы же в правовом государстве живем, - прокомментировала слова Волочковой солистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская. - Управляющая компания должна быть выбрана общим количеством голосов жителями посёлка. В противном случае их работа невозможна. Что касается слов Волочковой...Я не знаю, о чем речь. У меня есть своё имя, мне фамилия Насти не нужна.

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