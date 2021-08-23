Врач-реабилитолог оценил состояние истощенной до 35 килограммов певицы МакSим

У МакSим явно заметен недостаток мышечной массы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Певица МакSим после выписки из больницы, где провела два месяца в тяжелой борьбе с коронавирусом, старательно прячется от лишних глаз. Оно и понятно: после долгих недель в коме звезда находится не в лучшей форме. Однако, сегодня на выходе из клиники, где ей снимали швы, артистка все-таки попала в объектив журналистов. Видео, на котором Марина спускается по ступенькам с поддержкой врача, шокировало ее поклонников: звезда крайне истощена и передвигается с большим трудом. По словам близких, после медикаментозной комы певица весит всего 35 килограммов, и ей предстоит долгий курс реабилитации.

Однако, в соцсетях по-прежнему продолжаются жаркие споры о том, была ли на самом деле больна МакSим. Нашлись скептики, в том числе и среди коллег по шоу-бизнесу, которые не поверили в тяжелый недуг артистки: мол, вся эта история была лишь выдумкой для поднятия рейтингов. И даже сегодняшнее видео не заставило людей изменить свое мнение. "А разве похудение - это доказательство тяжелой болезни?", - по-прежнему спорят в Сети.

Однако, для врачей такой вопрос не стоит. Сайт kp.ru попросил эксперта-реабилитолога оценить кадры с певицей, и медик ни на секунду не усомнился в ее болезни.

- Внешний вид артистки говорит о том, что ее недуг был связан с длительным обездвиживанием. У МакSим явно заметен недостаток мышечной массы, она слабенькая и бледная, - прокомментировал видео врач-невролог, реабилитолог, врач спортивной медицины Ринат Акбаров. - Удивительно, что после такого длительного нахождения в коме и с таким обширным поражением легких она с помощью целой команды профессионалов все-таки смогла выкарабкаться. Этот пример сможет вдохновить других пациентов биться до конца. Однако, в моей практике бывали и гораздо более тяжелые случаи, когда пациенты вставали на ноги после страшных поражений и долгих месяцев паралича. Поэтому я нисколько не сомневаюсь ни в болезни, ни в выздоровлении артистки.

Теперь, по словам специалиста, МакSим предстоит целый курс реабилитационных мероприятий: это и массаж, и процедуры прессотерапии, и посещение барокамеры.

- Сейчас очень важно не просто двигаться в домашних условиях, а проводить реабилитацию под наблюдением врача 24/7, например, в пансионате или санатории - это обеспечит оптимальное восстановление, - отметил Ринат Акбаров. - Дать рекомендации по видео очень сложно, ведь я не знаю историю болезни пациентки. Но если бы я занимался с певицей, она бы за неделю уверенно встала на ноги и пошла самостоятельно. Для меня важны не только медицинские процедуры, но и всесторонняя поддержка организма: своим пациентам я даю аминокислотные коктейли, травяные бальзамы и только натуральные продукты, доставленные из фермерского хозяйства. Когда организм настолько ослаблен, даже пища для него - это лекарство.

Напомним, Марина Максимова (настоящее имя певицы МакSим. - Ред.) попала в больницу в середине июня с тяжелой формой пневмонии. Хотя тесты на ковид показали отрицательный результат, лечили артистку в так называемой "красной зоне" и по коронавирусному протоколу. Полтора месяца она боролась за жизнь в искусственной коме: за пациентку дышали аппараты ИВЛ и ЭКМО, что позволило ей набраться сил и прийти в себя.

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