"Весит чуть больше 30 кг": чудовищно исхудавшая певица МакSим попала на видео

У МакSим сильно повреждены легкие, ей до сих пор трудно дышать Фото: Евгения ГУСЕВА

Певица МакSим два месяца лежала в реанимации. 38-летнюю вокалистку ввели в кому. И вот теперь достоянием общественности стали шокирующие кадры с исхудавшей до невозможности звездой.

Певица МакSим заново учится ходить. Восстановление артистке дается неимоверно тяжело. Звезда весит чуть больше 30 кг. Из-за потери мышечной массы знаменитость еле передвигается. Ей помогает врач. Судя по видео, он буквально несет исполнительницу. От вида кумира слезы сами льются из глаз.

У МакSим сильно повреждены легкие, ей до сих пор трудно дышать. "По предписаниям врачей ей пока нужно воздержаться от физической нагрузки, нельзя петь. Сколько займет восстановление - сказать невозможно", - цитирует Baza заявление представителей звезды.

Ранее волонтер, ухаживавший за артисткой, рассказал, с чем она столкнулась после комы. "Марина лежала одна в палате. Была крайне истощенная, слабая: как будто человек работал на каменоломне последние годы, и вот ее отправили сюда на восстановление сил. Там, где ставили капельницы, все было перевязано, забинтовано. Разрезы на теле, куда вставляли трубки аппаратов ИВЛ и ЭКМО, зашиты, а сама кожа как будто почерневшая, в пятнах. Ну и, конечно, она очень похудела", - сокрушался мужчина.

Он отметил, что мышцы у артистки атрофированы. "Когда человек месяцами лежит, мышцы отвыкают от нагрузки - у нее они просто сгорели", - заверил он.

Напомним, МакSим была доставлена в больницу после концерта в Казани в середине июня. У артистки было серьезное поражения легких. Медики ввели ее в медикаментозный сон, но звезде становилось все хуже и хуже. В какой-то момент казалось, что надежды нет, но певица чудом ожила.