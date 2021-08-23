Почерневшая кожа и швы на шее: волонтер раскрыл неприглядную правду об изменившейся до неузнаваемости МакSим

Певица МакSим. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица МакSим восстанавливается после тяжелой пневмонии, из-за которой она два месяца провела в больнице на грани жизни и смерти. Что происходило с артисткой в реанимации, а затем и в обычной палате - тайна за семью печатями: говорить о таких вещах без согласия пациента медики не имеют права. А вот добровольцы, помогающие больным в "красной зоне", клятвой Гиппократа не связаны. Один из них, волонтер по имени Леонид, который ухаживал за артисткой, рассказал, через что ей пришлось пройти.

Переступить порог палаты помощнику разрешили, когда МакSим уже пришла в себя. Пациентка Марина Максимова в ГКБ №52 попала в базу данных волонтеров на обход и опеку: это бытовая забота о больном.

- Марина лежала одна в палате - я ее сразу даже не узнал, так как в нашем списке она шла просто по имени и фамилии, - признался доброволец. - И, конечно, была крайне истощенная, слабая: как будто человек работал на каменоломне последние годы. Там, где ставили капельницы, все было перевязано, забинтовано, места ввода инъекций зафиксированы, чтобы каждый раз не делать новых дырок. Разрезы на теле, куда вставляли трубки аппаратов ИВЛ и ЭКМО, зашиты, а сама кожа как будто почерневшая, в пятнах. Ну и, конечно, она очень похудела.

Палата у звезды оказалась рядовая: кровать, тумбочка, небольшой стол, телевизор, по которому МакSим смотрела музыкальные клипы. Артистка ни в чем не нуждалась: все необходимое ей передавали родственники. Главным желанием МакSим, по словам добровольца, было увидеть дочек: от мысли, что она может не выйти из больницы, артистке становилось страшно.

- Мы договорились, что попробуем ходить: я должен был подстраховать, если она начнет терять равновесие. Марина была не в состоянии оценить, сможет ли она в принципе встать на ноги, удержат ли они ее. Поэтому попросила быть рядом. Когда человек месяцами лежит, мышцы отвыкают от нагрузки - у нее они просто сгорели, - заявил Леонид в интервью "СтарХиту". - Первый раз мы дошли до двери, потом даже прошлись по коридору. Шла она настороженно и быстро теряла силы.

Уже ближе к выписке волонтер устроил певице сюрприз, появившись в палате в расписанном защитном костюме, на котором пестрели пожелания скорейшего выздоровления. Сама же звезда в благодарность за помощь оставила автограф на ярком комбинезоне и опубликовала снимок волонтера: это было первое фото, которым МакSим поделилась из больницы.

Тот самый волонтер, который помогал МакSим встать на ноги после комы. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, 38-летняя артистка была госпитализирована в середине июня с тяжелой формой пневмонии. Тесты на коронавирус показали отрицательный результат, однако, знаменитая пациентка все равно лежала в "красной зоне", куда не пускают даже самых близких родственников. Полтора месяца звезда находилась в искусственной коме, пока за нее дышали аппараты ИВЛ и ЭКМО. Это позволило организму сохранить силы для борьбы с болезнью и не повредить мозг кислородным голоданием: когда Марина пришла в себя, она была в ясном сознании и полностью осознавала, что происходит.

Между тем, в "чудесное воскрешение" поверили не все. Так, подзабытые звезды нулевых - экс-солистка "Стрелок" Юлия Беретта и певец Данко в соцсетях развернули целую кампанию против МакSим. Они уверяют, что певица обманула поклонников насчет болезни, чтобы вернуть былую популярность и заработать большим концертом или гастрольным туром. Однако, по словам помощников артистки, в ближайший год ждать от нее выступлений или новых песен не стоит: Максимовой предстоит долгое восстановление голоса.

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