"Раны заживать будут долго": Сумеют ли Россия и Украина наладить нормальные отношения

Вопрос дня: Сумеем ли мы наладить нормальные отношения с Украиной? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

23 августа в Киеве открылся и тут же же закончился саммит «Крымская платформа». Его участники - президенты и министры из 46 стран - подписали декларацию: в очередной раз осудили воссоединение Крыма с Россией и пригрозили очередными санкциями. Глава МИД России Сергей Лавров уже назвал мероприятие «очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти.

В связи с этими событиями - вопрос дня экспертам: Сумеем ли мы наладить нормальные отношения с Украиной?

Виктор ВОДОЛАЦКИЙ, первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ:

- Если украинский народ выберет лидера, который переживает за людей, то в ближайшие 5 - 7 лет отношения улучшатся. Но для этого придется проветрить мозги молодежи. Впрочем, есть и другой сценарий - распад Украины на юго-восточную, западную и центральную части. Если вновь выберут Зеленского, это почти гарантировано.

Николай СВАНИДЗЕ, историк, журналист, профессор РГГУ:

- О сближении речи пока не может идти. Сейчас главное, чтобы не было огня на российско-украинской границе. Пока мы двигаемся в противоположных направлениях.

Карен ШАХНАЗАРОВ, гендиректор «Мосфильма»:

- Еще при нашей жизни Россия и Украина смогут наладить отношения. Это возможно, потому что события происходят очень быстро. Внешнее влияние на Украину Запада, и в первую очередь США, слабеет. Это видно.

Родион МИРОШНИК, помощник главы ЛНР:

- Только при кардинальной трансформации власти на Украине. Преемники госпереворотчиков сегодня не способны самостоятельно построить отношения ни с Россией, ни с другими соседями. Действия сегодняшней власти в Киеве - это выполнение указаний не в интересах Украины.

Юрий КОТ, лидер движения русских украинцев «Парус»:

- Когда мы говорим: Россия и Украина, надо понимать, что тут живет единый народ. И боевые действия в Донбассе - это не столкновение с Россией, а гражданская война. Это большая беда. Когда это прекратится? Скорее всего, когда Запад полностью Украину выпотрошит.

Елена ЧУДИНОВА, автор книги «Мечеть Парижской Богоматери»:

- Раны заживать будут долго. 30 лет прошло после свержения коммунистического режима, но мы до сих пор переживаем последствия чуждого нашей стране деления на национальные квартиры. И долго всем нам будет аукаться то, что большевики приписали Украине русскоговорящие территории Одессы, Крыма, Харькова, а особенно Донбасса...

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