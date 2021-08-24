Телевизионные «Фишки» и удар по больному. Зеленский поздравил страну с незалежностью

Зеленский поздравил Украину с 30-летием независимости Фото: REUTERS

- Нашей конституции не 30 лет, а сотни. Нашей гривне — больше тысяче лет, она была основана при князе Владимире. Наш трезубец был теснен на церковной утвари 1025 лет назад. Мы не новая нация — мы преемники старейшей нации — Украины. Мы наследники той Украины, которая была центром Европы 1000 лет назад. Здесь начиналось православие, здесь началась старославянская мова, здесь родилась наша государственность.

В общем, заложил Зеленский новый праздник - День Украинской Государственности.

- Мы начинаем отмечать. Ее точкой отсчета мы считаем год учреждения Киева - столицы Киевской Руси - Украины, которую не зря называют местом, где все начинается.

Еще один эпизод, который вызвал овации у зрителей и точно добавил очков в копилку комика:

- Украина начинает процесс возвращения на родную землю выдающихся украинцев, которые жили для Украины, боролись за Украину и похоронены не в Украине. Будем возвращать не только своих, но и своё. Исторические и культурные ценности, которые находятся за границей. Не дадим оккупировать наших писателей, ученых, спортсменов, которых захватили нацисты.

А вот и телевизионные «фишечки». Зеленский, перечисляя регионы и рассказывая почему без них Украина не может и что они дали стране, говорил про родину бывших президентов, а когда дошел до Донецка и Луганска… назвал Леонида Быкова и Сергея Бубку:

- Ровенщина подарила нам первого президента Украины, Черниговщина — второго, Сумщина — третьего, Донеччина — подарила нам Леонида Быкова и Сергея Бубку.

Это прием, которым очень любят пользоваться стендап-комики. Реакция толпы была соответствующая.

Говорил Зеленский и о внутренних конфликтах:

- Мы так много спорим о прошлом, а это означает, что мы не делаем выводов из собственной великой истории. Потому что ни один враг не нанес нам большего удара, чем наши собственные распри.

Так недолго и до признания войны в Донбассе гражданской.