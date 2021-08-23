Путин дал старт закладке четырех подлодок и двух кораблей

Президент России Владимир Путин на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2021" в парке "Патриот". Фото: Владимир Гердо/ТАСС

- Российское оружие всегда пользовалось спросом на мировом рынке, и сегодня оно надёжно защищает безопасность очень многих стран мира, - заявил Владимир Путин на открытии форума. И рассказал о перевооружении армии. - В стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80% – это больше, чем в других ядерных странах мира. Сегодня на ведущих верфях России закладываются два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца (кстати, после открытия форума, Путин вместе с Шойгу по видеосвязи дадут старт закладке этих кораблей и подлодок. - Ред.). Продвигается проект гиперзвуковой ракеты «Кинжал», беспилотника большой дальности «Охотник».

Президент рассказал и о пользе военных игр, проходящих в Подмосковье во время форума.

- Участие в играх вносит вклад в доверие друг к другу, и в конечном счете укрепляет мир. В эти дни (форум проходит с 22 по 28 августа. — Ред.) для посетителей будет насыщенная программа. Они сами смогут посоревноваться в военно-технических и экстремальных видах спорта, - рассказал Путин.

Хочу подтвердить — в парке Патриот сейчас столько всего, что глаза разбегаются.

- Хотите пальнуть в вертолет? - предложил мне мужчина, стоявший возле ряда необычных желтых труб на подставках.

Оказалось, желтые трубы — это тренажер зенитного комплекса, запускаемого с плеча. Я конечно не отказался «пальнуть», и даже попал. Но скажу вам: вертеться с 20-килограммовой пусковой установкой на плече, пытаясь прицелиться в вертолет на экране — задача не простая. При этом же еще надо включать всякий там захват цели и так далее…

По соседнем тренажере, мне дали выстрелить противотанковой ракетой из оружия, удивительно напоминающего телескоп (толстая труба на массивной треноге). Как ни странно, попасть в технику на земле сложнее, чем в вертолет. Я как-то больше мазал. Наверно дело в том, что тут ракетой надо вручную управлять до попадания (хоть во что-нибудь), а зенитная после выстрела наводится сама.

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