Дмитрий Песков: «Ещё до того, как случился афганский коллапс, Путин и Байден в Женеве обсуждали вывод американских войск».

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS

- ...Можно вопрос, Дмитрий Сергеевич?

- Да, конечно.

- С прошлой недели, а именно - с 20 августа, остается не откомментированной Кремлем информация, либо это - дезинформация. Сначала она была в западных СМИ, потом появилась у нас в России... Что якобы Путин на встрече с Байденом 16 июня в Женеве выступил против присутствия США в Средней Азии. И еще в СМИ звучала вот такая формулировка: «Российский президент на встрече в Женеве с американской коллегой заявил, что Россия и Китая против военного присутствия США в Средней Азии и в Афганистане». Ну, вот, мы были в Женеве, насколько я помню, там ни на одной, ни на другой пресс-конференции президентов об этом не говорилось.

Вот такую тему журналист KP.ru затронул на пресс-брифинге Дмитрия Пескова во вторник, 24 августа 2021.

- Ну, не обязательно каждая информация, действительно, правильная или будь то «утки», встречающиеся то там, то сям в информационном пространстве, должны комментироваться Кремлем или Министерством иностранных дел. Тем более, когда речь идет о содержании переговоров руководителей двух государств – России и США. И да, действительно... - отреагировал официальный представитель Кремля.

- Но нет ли здесь цели?..

- Можно сказать одно, что, тогда еще, когда не случился вот этот афганский коллапс, действительно, тема Афганистана и на тот момент - предстоящего окончания вывода американских войск из Афганистана, обсуждалась, затрагивалась на переговорах.

Но нюансы, мы, как правило, не транслируем в публичной плоскости. Так не принято.

- Я просто подумал: нет ли здесь цели переложить ответственность за бездумный вывод войск на кого-то другого?

- Ну, здесь, при всем желании, невозможно на кого-то другого переложить ответственность. Поэтому, не думаю, что здесь может быть такое.

- Спасибо большое, Дмитрий Сергеевич!

- Пожалуйста.

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