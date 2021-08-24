Украинские экипажи продают беженцам места на самолетах из Афганистана, бросая своих соотечественников в Кабуле

Украинские власти направили в Кабул три эвакуационных рейса, последний из которых приземлился в аэропорту Борисполя 23 августа с 79 людьми на борту. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

События в Афганистане из трагедии национального масштаба все больше становятся похожи на трагикомедию. То немцы вместо отчаянно пытающихся убежать от талибов* местных жителей эвакуируют бочонки с пивом, теперь вот украинский борт, посланный за гражданами Незалежной, вместо них вывез из страны, судя по всему, состоятельных афганцев, которые просто перекупили экипаж.

Началось все с сообщения украинского МИДа — сделанного как бы между прочим — о б угоне самолета, случившегося еще на прошлой неделе.

- Во вторник у нас фактически украли самолет — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев. Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта, - заявил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Его, впрочем, быстро одернули.

Замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Никаких захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-то еще нет, а информация об этом, которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности, - железным тоном отчитался пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Олег Николенко, тактично умолчав о том, откуда вообще пошла вся эта информация.

По все этой подковерной возне было ясно одно — дело темное. И вот во вторник 24 августа украинские СМИ грянули: самолет никто не угонял, просто с экипажем договорились. Как пишет издание «Страна.ua», «состоятельные шииты-хазарейцы» скинулись наличными, золотом и драгоценными камнями, чтобы украинский экипаж оставил своих и принял на борт элитных беженцев с семьями и пожитками.

Разумеется, ни в какой Киев самолет не полете — кто, платит, тот и заказывает музыку. Так что самолет взял курс на Иран.

Все-таки бежит из страны не голь перекатная, а люди, которым, как правило, есть, что терять. А уж шиитским семьям жить при суннитах-талибах* точно было бы несладко. Так что понятно их желание снять с жены последние сережки с бриллиантами, лишь бы убраться подальше. Интересно, совались ли хазарейцы со своим выгодным предложением к американцам и европейцам, или ждали именно борт из Киева?

Вот и оказалось, что у жизней украинских граждан есть конкретная цена, выраженная в долларах и золоте. То ли экипаж поделился с кем нужно, то ли просто доложили на базу, что эвакуируемые не явились в аэропорт — как бы то ни было, в Афганистане до сих пор остается около 50 граждан незалежной. В том числе бойцы частных военных компаний, которых бросили в охваченной войной стране их наниматели.

Украинские власти направили в Кабул три эвакуационных рейса, последний из которых приземлился в аэропорту Борисполя 23 августа с 79 людьми на борту. Правда потом опять МИД поменял число спасенных пассажиров. Оказалось, что их 98, причем украинцев из них было только 41 человек, а остальные - граждане Афганистана, которые «помогали с организацией эвакуации». Можем только догадываться, что на самом деле это такие же предприимчивые беженцы, которые нашли, в какую кассу «занести».

*«Талибан» - запрещенная в РФ террористическая организация.