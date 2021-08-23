Пока местные жители цеплялись за шасси, Германия эвакуировала из захваченного талибами* Афганистана пиво

Неделю назад аэропорт Кабула превратился в ад наяву - афганцы пытаются бежать от талибов. Фото: REUTERS

Неделю назад аэропорт Кабула превратился в ад наяву: после того, как президент страны сбежал, отказавшись от полномочий, а талибы ("Талибан" - запрещенная в России террористическая организация) взяли власть, мечтой тысяч жителей Афганистана стало сбежать за границу. Люди, которые не попали в самолет, цеплялись за шасси, а многие так и погибали – пытаясь вырваться из захваченной террористами страны любой ценой.

Вместе с фото забитого самолета, в который вместилось 640 жителей Афганистана, мир облетел другой снимок – как американцы эвакуировали служебных собак. И если жителям Кабула пришлось ютиться на корточках в проходе, то псы ехали с полным комфортом и собственным креслом.

Афганцы покидают страну на военном самолете США. Фото: REUTERS

Но не только военные доберманы были удостоены такой чести. Немецкий таблоид Bild сообщил, что Германия, которая вывела войска из страны, тоже решила не оставлять в Афганистане ничего лишнего. И отправила специальный рейс, чтобы эвакуировать на родину… спиртное, оставшееся на военной базе в Мазари-Шарифе.

На выходных домой вернулись 65 тысяч банок пива и 340 бутылок вина и шампанского. По сообщению Bild, эвакуация включена в план по выводу войск из страны. Скопился алкоголь не просто так: из соображений безопасности немецкий главнокомандующий в какой-то момент запретил употреблять спиртное.

А вот афганцы, которые работали с немецким Обществом по Международному сотрудничеству (GIZ), помощи не получили – большинство из них все еще штурмует кабульский аэропорт. Впрочем, получится эвакуироваться только у десяти процентов – недостаточно просто попасть в самолет, чтобы вылететь из страны, нужны виза и подтверждения от страны, с которой работали афганцы.

Германия же предоставила такие только 10 процентам работников, согласившись спасти местных помощников вооруженных сил Германии. Глава немецкого МИДа Хайко Маас объяснил это тем, что если поменять порядок эвакуации, то придется вывозить «уже не 2000, а 20 000 человек». Это вам не 22 тысячи литров пива и вина. Так и видим, как вернувшиеся в Германию военные переживали за оставленных баночек-малышек, как бы с ними чего ни случилось (обстановка в стране все-таки очень неспокойная), а после – встречали их со слезами на глазах.

* «Талибан» - запрещенная в РФ террористическая организация.

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