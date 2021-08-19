Украинские наемники в Афганистане: «Американцы отправляли нас на самые опасные задания, а платили в 4 раза меньше чем своим»

Украинские наемники в Афганистане были для американцев людьми третьего сорта. Фото: REUTERS

Солдаты удачи из Украины, которые работали в Афганистане, рассказали, с каким отношением со стороны «американских партнеров» они столкнулись. С брошенными наемниками заокеанские вояки обращались как с людьми третьего сорта. Об этом сами украинцы рассказали в беседе с порталом «Страна.ua».

Вообще-то всех, у кого был контракт с американскими ЧВК, обещали вывезти еще в мае. Уже тогда было понятно, что Штаты собираются слить местный правящий режим, - рассказал журналистам один из украинских бойцов.

Мужчина отрицает, что их бросили на военной базе под Кабулом случайно. Украинцев оставили там, чтобы охранять оставшуюся на базе технику от мародеров.

Но американцам вообще все равно, что будет с украинцами, грузинами или болгарами, которые за них воюют, - возмущается мужчина. - Вывезти нас должны были представители нашей компании, но Кабул пал слишком быстро. Еще до того, как в городе были талибы ("Талибан"* - запрещенная в России террористическая организация), проснулись «спящие ячейки» группировки, они заблокировали дороги. Плохо, что работаем мы в Афганистане фактически незаконно. То есть по документам нас тут как бы нет.

Другой боец, с которым удалось пообщаться журналистам, рассказал, что на долю украинских наемников выпадают самые опасные миссии.

Мы занимаемся тем, на что не посылают даже латиноамериканцев. Разминирование, диверсии, прикрытие американских коммандос, сопровождение гуманитарных грузов в районы, которые США никогда толком и не контролировали. А еще наших с удовольствием нанимают местные чиновники, не самая верхушка, а рангом пониже: им по табели о рангах телохранитель не положен, но реальная опасность нападения есть. Вот и оплачивают охрану из своего кармана.

Работа это, мягко говоря, опасная: по словам самих бойцов, только за последние месяцы в Афганистане погибло 8 украинцев. И за все это платят восточноевропейским солдатам удачи не так много, как их заокеанским коллегам.

- Американцы получают 20-30 тысяч долларов в месяц, наши — 5-10, - сокрушаются бойцы. - Если речь про поваров или фельдшеров, то все еще скромнее, 2-5 тысячи долларов.

Но если для Джона из Небраски это не те деньги, за которые он станет рисковать жизнью, то для Незалежной получка очень и очень неплохая. Вот и соглашаются хлопцы лезть под пули в далекой стране в надежде заработать на достойную жизнь.

Кстати, украинские власти до последнего отрицали, что в Кабуле застряли граждане Незалежной.

- Украинские военные действительно присутствовали в Афганистане в составе миротворческого контингента ООН. Но они покинули страну еще в начале июня, - заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр, опровергая новости о брошенных в Афганистане гражданах своей страны.

Но она то ли забыла, то ли сознательно не стала упоминать бойцов частных военных компаний и сотрудников ЧОПов, без которых не обходится ни одна современная военная кампания.

Позже информацию о 12 забытых на военной базе солдат удачи подтвердил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба. Но он настаивает, что никто их на произвол судьбы не бросает, Киев контактирует с их работодателями, и бойцов обязательно вывезут из Афганистана, не американцы, так сами украинцы.

Как бы то ни было, пока 12 наемников остаются на базе под Кабулом. Талибы их разоружили и посоветовали не высовываться за забор — для их же безопасности.

* "Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация.

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