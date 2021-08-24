На юбилей украинской незалежности

24 августа в Киеве прошел парад по случаю 30-й годовщины независимости. Фото: REUTERS

Попытки форсированно завершить процесс формирования украинской политической нации и полноценного национального государства предпринимались абсолютно всеми украинскими президентами.

Начиная с Кравчука, обещавшего в 1991 году жителям УССР «Новую Украину в семье цивилизованных народов» и заканчивая Зеленским, которому показалось мало одного Дня Незалежности, и поэтому он учредил еще и День украинской государственности. Чтобы, теперь уже — наверняка.

Но не складывается на Украине ни политическая нация, ни национальная государственность. И хотя украинские политики и активисты привычно пеняют на коварную Россию и злого Путина, дело совсем не в России.

Владимир Зеленский поздравил сограждан с юбилеем незалежности. Фото: REUTERS

За тридцать лет украинские элиты так и не смогли поверить, что все случившееся в 1991 году это - «навсегда». Украинское государство с самого начало делалось наспех, на скорую руку. Никого не интересовала ни историческая мифология, которую вроде бы как нужно было создавать, ни собственный пантеон национальных героев, ни собственная культура, ни даже — язык. В 1991 году в Киеве, Одессе, Харькове, Днепропетровске всем было не до этого.

Национальное строительство совпало с приватизацией, а учитывая, что на внешнем периметре ей ничего не угрожало (ставшая тоже «независимой» Россия, и ненадолго оставшаяся без хозяина Польша были заняты своими внутренними делами) украинские директора заводов, комсомольцы и бывшие партийные деятели занялись тем, что было по-настоящему важно — дележом активов и денег. На всякие глупости просто не хватало времени, поэтому, кстати, в Киеве парламент до сих пор называется как и в советские времена — Верховным Советом (Радой) и никого это вообще не беспокоит.

По Крещатику прошли колонны военной техники. Фото: REUTERS

Потом конечно подтянулись всякие руховцы, национальная интеллигенция и прочие балаболы, но для серьезных людей это все было пустой тратой времени, на которую отвлекаться совершенно не хотелось.

Есть еще одна причина, почему у Украины ничего с государственностью так и не получилось.

Менталитет временщиков, «арендаторов», с которых реальный владелец однажды строго спросит, что они тут без него делали, никуда не исчезла, несмотря на прошедшие десятилетия.

Психологически украинские элиты напоминают победителей каких-нибудь «залоговых аукционов», которым по капризу истории досталась собственность, созданная усилиями огромной страны. И даже прошедшие десятилетия этого «недоразумения» никак не отменяют.

Военная техника украинской армии Фото: REUTERS

Истеричный украинский патриотизм все время оставляет отчетливый привкус фальши, муляжа, который пытаются продать добродушному обывателю за подлинное национальное чувство. Типа «Держите меня семеро, я — психованный», но никто не верит.

После 2014 года была запущена новая «рекламная кампания» - война с Россией и борьба с оккупацией Крыма, но сути происходящего это не поменяло. Всем по-прежнему ясно, что война какая-то странная, неочевидная и ее единственными свидетелями являются «ветераны АТО» - подозрительные люди в камуфляже, которые за деньги ходят на патриотические митинги и кошмарят мелкий бизнес.

Пешие колонны на параде в Киеве Фото: REUTERS

Чтобы ни делала очередная власть в Киеве ничего не меняется. Независимость — это сосредоточенность страны и нации на себе, внутренняя самодостаточность. А ключевым фактором украинской политической жизни вот уже 30 лет остается Россия, что с горечью признают даже самые «упоротые» политические украинцы.

Когда Украина спокойно осознает и примет это историческое и географическое обстоятельство, 90% всех проблем Неньки просто исчезнет. А оставшиеся 10% — мы решим вместе. Как один народ.

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