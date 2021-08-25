Неграмотные сотрудники, воровство и разгильдяйство: Как США спустила в Афганистане триллион долларов

Одной из главных причин провала по восстановлению Афганистана, стала проблема с кадрами Фото: REUTERS

Операция США в Афганистане закончилась, но вот у американских налогоплательщиков осталось еще очень много вопросов, относительно того, куда пошли сотни миллиарды долларов, пущенные на эту авантюру. По официальным данным, Вашингтон потратил за прошедшие 20 лет на военную операцию в этой стране 837 миллиардов долларов, еще 125 миллиардов ушло на «переобустройство» Афганистана и построение в нем демократии. При этом «за речкой» сложили головы 2443 американских гражданина и 1444 военнослужащих союзников США, а более 20 тысяч янки получили ранения.

Почему же принцип «деньги могут быть боеприпасами», озвученный еще незабвенным командующим силами США и НАТО в Афганистане Дэвидом Петреусом, не сработал? «КП» изучила отчет Специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана, опубликованный буквально на днях, и нашла там немало любопытных ответов на эти вопросы.

ПОТЕМКИНСКАЯ ДЕРЕВНЯ

Самая последняя проверка расходов проводилась минобороны в 2019 году. Результаты ее неутешительны: треть из 6,5 миллиарда долларов, выделенных Пентагоном на строительство или приобретение капитальных объектов в Афганистане, оказались просто выкинуты на ветер. Эти самые объекты в итоге либо не использовались, либо просто не восстанавливались.

О том как подрядчики воруют деньги на строительстве объектов для афганской армии, красноречиво говорит пример учебного центра, созданного для подготовки местных полицейских за полмиллиона долларов в мае 2012 года. Объект, расположенный в провинции Логан на востоке страны должен был стать современным полигоном для тренировки саперов. На нем был воссоздан типичный афганский кишлак, чтобы силовики могли бы отрабатывать навыки поиска и обезвреживания мин и взрывных устройств.

Однако все пошло не по плану. Из-за того, что на стройматериалах сэкономили в буквальном смысле слова (в кирпичах в основном был песок, а не глина), уже через пару месяцев после открытия стены начали разрушаться. В результате проверка, проведенная в январе 2015 года, показала, что пользоваться учебным центром нельзя, так как его здания буквально «тают».

Такая же участь постигла и электростанцию, которую американские инженерные войска должны были построить для афганцев. На проект было уже потрачено 60 миллионов долларов - чуть больше половины сметы, - когда выяснилось, что ни была выкуплена земля под строительство объекта, ни подведены дороги, да и вообще сама станция может представлять опасность для жителей, у которых дома расположены неподалеку.

Еще одним примером бесцельного и беспощадного расходования средств стал командный пункт в провинции Гильменд. Здание общей площадью свыше полгектара, рассчитанное на работу полутора тысяч человек, было одним из самых современных на территории страны, там даже был кинотеатр. И все построили! Однако этот объект никогда не использовался по прямому назначению и, видимо, уже не будет.

Треть из 6,5 миллиарда долларов, выделенных Пентагоном на строительство объектов в Афганистане, оказались просто выкинуты на ветер Фото: REUTERS

ЛЕСНЫЕ БРАТЬЯ

Одним из самых диких примеров нерационального использования средств стала покупка камуфляжа для афганских военных. Пентагон выделил 28 миллиона долларов на приобретение униформы той расцветки, которая просто неприменима в условиях азиатской страны, а выбор подобного рисунка был обоснован личным мнением министра обороны Афганистана, считавшим, что солдаты выглядят красиво в лесном камуфляже, при том, что он подходит только для 2% территории страны. Всего было закуплено 430 тысяч комплектов формы. Сам рисунок был запатентован частной компанией, так что на униформу пришлось потратить еще и дополнительные средства.

Как говорится в отчете аудиторов Пентагона, который смогло получить в 2019 году издание USA Today, «выбранный министром обороны Афганистана вариант был не только самым дорогим из семи протестированных образцов, но и самым заметным».

Операция США в Афганистане закончилась Фото: REUTERS

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Но одной из главных причин провала, как констатирую аналитики Специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана, стала проблема с кадрами. Причем зачастую не с местными, а с самими американцами. Как утверждает отчет, «сотрудники американских ведомств в Афганистане часто были не квалифицированы и плохо подготовлены». Например, «советники, работавшие с правоохранительными органами, учились работе полиции по телевизионным шоу», ведь их перебрасывали с других должностей, чтобы заткнуть дыры. Несколько раз в качестве инструкторов для будущих афганских копов выделили пилотов боевых вертолетов, которые вообще не разбирались в специфике работы полиции.

Не лучше была подготовка групп по работе с местным населением. Когда в 2009 году Пентагон решил нарастить число подобных структур для ведения эффективной пропаганды среди афганцев, то не придумал ничего лучше, чем взять уже готовые группы военных химиков и пропустить их через месячные курсы, которые в основном состояли из показов слайдов и презентаций. Впрочем, после такого «обучения» на выпуском экзамене результаты были более чем слабые. Как признался один из офицеров, курирующих этот проект, многие инициативы новых «специалистов», подготовленные непосредственно в боевых условиях, содержали пункты, которые они просто копировали друг у друга из типовых инструкций или бездумно переносили из документа в документ. А пару раз в подобных планах находили скопированные абзацы из документов времен войны в Ираке, без учета местной специфики.

- Практически каждое ведомство испытывало проблемы с постоянной ротацией кадров, в результате чего новые работники повторяли те же самые ошибки снова и снова, - говорится в отчете.

А если говорить о выделяемых деньгах, то «не хватало сотрудников, чтобы контролировать расходы и определенно были проблемы с теми, кто мог бы квалифицированно оценить целесообразность трат, причем эти проблемы наблюдались во всех гражданских организациях, включая Госдепартамента и Агентство США по международному развитию».

Не лучше на этом фоне выглядят и сами афганцы, которые, по словам опрошенных помощниками Специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана военных, представляли собой безграмотную массу, с трудом поддающуюся обучению. Зачастую американские советники «сами выполняли поставленные задачи, чтобы не видеть того, как эти задачи не выполняются или выполняются плохо».

В результате проекты по модернизации страны наталкивались на проблему – американцы не могли найти исполнителей. Приходилось понижать стандарты приема на работу, а один из чиновников Агентства США по международному развитию вообще признался, что в условиях дефицита кадров они были готовы взять «любого живого человека, главное чтобы было законченное высшее образование».

Одним из самых диких примеров нерационального использования средств стала покупка камуфляжа для афганских военных Фото: REUTERS

ПРАВАЯ РУКА НЕ ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАЕТ ЛЕВАЯ

Самой же главной проблемой, по оценке авторов доклада, стало у американцев отсутствие информации о том, что вообще происходит в Афганистане. Нехватка людей не позволяла оценивать результативность помощи стране на местах, не давала возможности пресекать нарушения или хоть как-то получать обратную связь. Более того, из-за частой ротации сотрудников и общей неразберихи в Пентагоне периодически забывали то, что они просили.

Ярким примером хаоса стал 2013 год, когда из Кабула новоприбывшие чиновник запросили дополнительные 195 миллионов долларов на приобретение грузовиков для афганской армии. Проблема была в том, что ранее направленный точно такой же запрос уже был одобрен, но его автор уже вернулся в США, а местные военные не нуждались в дополнительных машинах.

Когда было невозможно привлечь военных, Пентагон нанимал контрактников из числа местных граждан и американцев, причем в итоге их общее число превысило в три раза число официальных сотрудников госорганов США. Однако и там было не все гладко. Многие наемники работали спустя рукава, а в условии нехватки и такой категории лиц, вербовали в солдаты удачи любого, кто был согласен поехать в Афганистан. Правда, качество работ, особенно в области строительства, зачастую было невысоким, а возведенные здания быстренько ветшали. В качестве наиболее курьезного случая в документе описана постройка здания для военной базы стоимостью 2,4 миллиона долларов, которое нельзя было использовать, ведь оно… стояло вне охраняемого периметра. В качестве объяснения подрядчик просто объяснил, что действовал в условиях нехватки времени и надзора.

20-летняя кампания обернулась провалом Фото: REUTERS

Да даже отчетам с фотографиями невозможно было доверять. Например, один из чиновников Агентства США по международному развитию рассказал, что в провинции Кандагар существовал целый бизнес, который работал на то, чтобы подготавливать для американских чиновников поддельные отчеты. Местные могли смастерить любую фотографию с якобы построенным объектом, который включал и фальшивые метки GPS.

СТРАШНО ДАЛЕКИ ОНИ ОТ НАРОДА

Одним из ключевых проблем США стало непонимание самого афганского общества, которое пытались ломать там, где не надо. Например, в каждом представительстве американской администрации в Афганистане были указания по набору женщин для поощрения гендерного разнообразия. И раз за разом планы рекрутеров проваливались, просто потому что местные дамы не могли устроиться на работу из-за нехватки времени, которое они должны были уделять домашним обязанностям, или из-за давления родственников.

Не хватало даже элементарных знаний о природных особенностях Афганистана. Например, типовая школа, которую планировалось строить в кишлаках, требовала тяжелой крыши, которую предполагалось устанавливать с помощью крана. Проблема в том, то зачастую было невозможно доставить кран в труднодоступные горные районы, где как раз и была наибольшая нужда в образовании. После того, как американцы решили устанавливать более легкие крыши, выяснилось, что они не способны выдержать вес во время сильных снегопадов.

Доходило до смешного: американцы устанавливали пандусы и раздвигающиеся двери для того, чтобы они соответствовали нормам американских школ для проезда кресел-каталок. Однако после их постройки выяснилось, что в условиях полного отсутствия дорог в местных деревнях инвалид просто не доедет до школы, так что пандусы оказались не так уж и нужны. Однако в результате соблюдения всех этих стандартов иногда стоимость одной школы, построенной американцами, была в 4-5 раз выше, чем созданной европейцами в рамках оказания помощи, а функциональность для афганцев была одинакова.

Не учли американцы и местные связи, которые во многом и определяли политический ландшафт страны. Во многом сами местные жители вместе с талибами* начинали «доить» Пентагон и США, используя хитроумные схемы. Например, в одном из случаев американцы платили местной компании за обеспечение безопасности объектов, а та просто отдавала часть заработанного бандформированиям, чтобы те не нападали на охраняемые здания. Да и вообще «местные союзники» зачастую паразитировали на структурах Белого дома, а выделяемые деньги в итоге через сложные схемы перетекали в карманы «Талибана»* и других преступных группировок.

* «Талибан» - запрещенная в РФ террористическая группировка.

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