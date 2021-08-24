Записки киевлянки с парада: Пусть Путин видит, какая у нас армия. Еще и американцы помогут

Трепет и восхищение, эйфория и радость царили на лицах киевлян, одетых по-праздничному Фото: Марина РЕБРОВА

«А ВЫ К ЧЕМУ ГОТОВИТЕСЬ? К ВОЙНЕ С РОССИЕЙ?»

В наш хлебный киоск устроилась на работу молодая женщина - переселенка из Донецкой области.

Обратила внимание, в каком та пребывала плохом настроении:

- Все дорожает. Я за смену тут получаю 300 гривен и официально не трудоустроена, а за квартиру надо отдать 5 тысяч, причем это «гостинка» всего лишь, а хозяйка уже предупредила, что повысит плату. Как можно проводить парад, когда в стране война и когда одни граждане убивают и грабят других?

Что тут ответишь на эти мудрые слова молодой женщины, которая знает, что такое война? «Серая зона» - это половина Донбасса, где идет вооруженный конфликт уже больше 7 лет, однако милитари-экстаз все сильнее затмевает разум когда-то благополучных киевлян.

Знакомая, которая живет в центре столицы, поделилась впечатлениями от репетиции парада накануне Дня независимости Украины. Киев несколько дней стоял в диких пробках из- за ежедневных «проходок» военной техники по городу.

- Я смотрела в окно с трепетом и восхищением: у нас такая техника оказывается мощная, - поделилась дама со мной.

- А вы к чему готовитесь? К войне с Россией? - поинтересовалась я у нее.

Женщина поджала губы и замолчала. Техника да, мощная. Правда, почти вся советского образца. Только вместо звезд - тризубы.

На Украине, похоже, уже никто не стесняется показывать свою ненависть к России Фото: Марина РЕБРОВА

ПОСЛЕДНЯЯ «МРИЯ»

24 августа тысячи киевлян пришли посмотреть военный парад на Крещатие вживую, а многие ради этого приехали специально в Киев из разных городов Украины.

Трепет и восхищение, эйфория и радость царили на лицах киевлян, одетых по-праздничному, то есть в вышиванки и национальные костюмы.

- Ты бачишь, який парад, – делились многие впечатлениями друг с другом, глядя в небо.

- Зараз наша «Мрия» полетит, - говорила мать своей маленькой дочке. И действительно в небе, над шпилями сталинского ампира на Крещатике пролетел самый большой и единственный в Украине самолет, как символ огромной мечты украинцев о счастливом европейском будущем. Только вот мечта все никак не сбывается. Наоборот - Украина стала самой бедной страной Европы, в которой пребывает только географически. Коррупция зашкаливает и никуда не исчезла, да и разочарований у народа все больше.

24 августа тысячи киевлян пришли посмотреть военный парад на Крещатие вживую Фото: Марина РЕБРОВА

«ДА КАКАЯ ВОЙНА? ТАК, ПОТАСОВОЧКА...»

Супружеская пара, решила поделиться со мной впечатлениями от парада:

- А вот пусть Путин посмотрит, что мы тоже можем себя защитить, и что у нас армия тоже имеется. Если что, нам еще американцы помогут...

Так это для Путина в Киеве проводили парад? Чтобы он увидел?.. Действительно, на параде промаршировали солдаты НАТО в знак дружеской солидарности с Незалэжной.

При этом ни в ЕС, ни в НАТО Украину так и не берут.

- С чего это вы взяли, что помогут нам американцы? – резонно интересуюсь.

Так это для Путина в Киеве проводили парад? Чтобы он увидел? Фото: REUTERS

- Если будет настоящая война с Россией - помогут, - заверили меня супруги на чистом русском языке. - Вот мы с женой два года назад ездили к моему брату в Белгород, еще до пандемии. И сейчас уже вроде можно поехать, но мы по телефону ему позвонили. Я говорю: «Витек, братуха, наверное не приедем в этом году. Война же у нас с Россией.» А он мне знаете, что ответил?

- И что же?

- «Да какая война с Россией? Так, потасовочка.» Я так обиделся на него, поэтому не поеду и жинку не пущу, - искренне признался случайный собеседник.

МЕРКЕЛЬ ПОДВЕЛА — ВОЗЛОЖИЛА ВЕНОК НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ, А НЕ «НЕБЕСНОЙ СОТНЕ»

К слову, фрау Меркель посетив Киев накануне праздника, расстроила - отказалась принести венок к памятнику «Небесной сотни». Но возложила венок к монументу Неизвестному солдату. У немцев нет никаких разночтений по поводу преступлений нацистов в годы Второй мировой, а вот в независимой Украине с этим проблемы, как и памятью у населения.

Меркель посетив Киев накануне праздника, расстроила - отказалась принести венок к памятнику «Небесной сотни». Но возложила венок к монументу Неизвестному солдату Фото: REUTERS

И если канцлер отдает себе отчет в том, что "Небесная сотня"- погибла с портретами Бандеры, под черно-красными нацистскими флагами, а это преступно и позорно, то многие киевляне этого уже не понимают. Пропаганда за 7 лет отбила всю понималку. Поэтому в День независимости в Киеве под черно-красными бандеровскими флагами провели еще один парад — в честь «героев и ветеранов российско-украинской войны». Здесь теперь только так принято говорить.

Женщины, приветствуя колонны ветеранов, которых с каждым годом почему-то становится все больше, плакали навзрыд и даже падали на колени...

В День независимости в Киеве под черно-красными бандеровскими флагами провели еще один парад Фото: Марина РЕБРОВА

«ВОЙНА СЕМЬЮ КОРМИТ»

- Война - хороший бизнес, - признался в разговоре со мной один из бывших военных прошедших через Донбасс, огроменный мужик, с которым мы разговорились откровенно. Он честно рассказал, что сам он - русский, родом из бывшего Куйбышева, где и умерли его родители еще в 2008–м.

- Батя бы в гробу перевернулся – узнай правду об Украине и за кого пошел его сын воевать... А я ведь чего пошел? Работы никакой не было, вот война меня и семью прокормила, да еще и льготы дала. Ну и потерпел-то я совсем немного: три года. Там ведь никто никого не держит насильно, - признался изрядно располневший на войне в Россией ветеран и хлебнул из своей фляжки.

Женщины, приветствуя колонны ветеранов, которых с каждым годом почему-то становится все больше, плакали навзрыд и даже падали на колени Фото: Марина РЕБРОВА

МАСКИ СБРОШЕНЫ

- Вася, як справы? - слышу диалог во дворе, где киевляне продолжили отмечать 30-летие независимости Украины.

- Да яки справы? Жинка задыхаэтся в ликарне. Уже 10 тысяч гривень на таблетки ушло.

- А кислород?

- Безкоштовно.

И пошёл киевлянин – незалежный по двору, в глубину домов: не до праздника тому явно.

Лето подходит к концу и то не оправдало никаких на него надежд: ковид не отступил, война продолжается, а День независимости отметили без масок, как есть. Маски здесь давно все сняты и ненависть к России тут уже никто не намерен даже скрывать.