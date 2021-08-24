Танки в Киеве, Порошенко в зеленке. Как прошел Парад ко Дню независимости Украины

На Украине отметили 30-ю годовщину независимости. Фото: REUTERS

ЧТО ДАЛ НАМ ДОНБАСС

«Слава Украине - Героям слава!» приходится привыкать, что на Украине это теперь официальное воинское приветствие. Хотя от этого нацистского лозунга, честно говоря, даже зубы сводит. С этих слов Владимир Зеленский начал парад ко дню независимости.

От объезда «коробок» на Украине отказались. Говорят, «изживаем в себе совковость». Но вот от любимой привычки вождей тех самых «совков» решили все-таки не уходить. И самый прогрессивный президент затянул речь почти на 20 минут. Кстати, сначала глава Украинского государства обратился к иностранным партнерам, а только потом - к своему собственному народу. День Независимости Украины всё-таки.

В ложе гостей все те же — участники вчерашнего антироссийского саммита «Крымская платформа». Хотя, были и старые товарищи — Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Михаил Саакашвили.

Упор Зеленский сделал на многовековую историю, патриотизм и… телевизионный опыт. Не зря же руководил, пожалуй, самой успешной телестудией Украины. Перечисляя регионы и объясняя почему без них страна не страна, он говорил про родину бывших президентов:

- Ровенщина подарила нам первого президента Украины, Черниговщина — второго, Сумщина — третьего, а Донетчина… — тут актер взял небольшую паузу, чтобы заострить внимание (любимый прием стендап-комиков), а толпа раскрыла рот в предвкушении, неужели скажет про Януковича - ... Леонида Быкова и Сергея Бубку.

Зрители зашлись в овациях. Сработал прием матерого КВНщика.

Зеленский произнес 20-минутную торжественную речь Фото: REUTERS

«СПАСИБО, ВЫ ВЕЛИКИЙ»

После речи, прямо на Крещатике — вручение орденов. Сначала - «захиснякам» - военным. Потом, само собой, артистам и спортсменам. Чемпиона по прыжкам с шестом Сергея Бубку Зеленский поблагодарил «дякую» («спасибо» по укр.). Вахтангу Кикабидзе, известному своими антироссийскими выступлениями, по-русски сказал: «спасибо». Ну а орден для Андрея Шевченко отдавал со словами на чистом русском: «спасибо, вы великий человек!»

Правда все эти слова Крещатик не слышал. Их уловили лишь телеоператоры. Возможно, поэтому Зеленский дежурные награждения вел как по конвейеру с «дякую». По-русски - только так, тайком, не на всю площадь… Запрещено же. Самим Зеленским.

Зеленский вручает награду Вахтангу Кикабидзе Фото: REUTERS

РЕБЕНОК — БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВАРИАНТ

Следующим пунктом программы стал видеоролик. В профессиональном сообществе такие называют «имиджевый». Еще одна фишка прожженного телевизионщика.

Мальчик в льняной рубашке и букетом полевых цветов идет «сквозь время»: от самой княгини Ольги до Майдана. На экране бегут годы, а мальчик идет. Тут и Владимир крестит Русь, и казаки, и Богдан Хмельницкий. Уже конец 20-х годов прошлого века и хлеб на полях... и сразу 32-й — геноцид и голодомор. Ничего нового…

Потом война, которая началась для Украины, как объяснил диктор, в 1939 году, А мальчик всё идет... мимо нацистов в Киеве, мимо Бабьего Яра и 30 тысяч расстрелянных евреев и мимо Победы в 45-м. Правда, её комментировать диктор не стал - только видео, чтобы не подставиться.

Заканчивается ролик уже независимой Украиной. И спортивные победы, и полет первого украинца в космос, Майдан-2004, Майдан-2014. Так приходит мальчик к сегодняшнему дню и выходит на Крещатик, как будто это происходило всё вживую. Зритель встречает его аплодисментами и слезами. Даже Зеленский всплакнул. Ему удалось сделать лучшее шоу в жизни.

А мальчик передает эстафету военным, которые тут же вытягивают по струнке. Так начинается сам парад.

Ребенок, идущий через века - герой праздничного клипа. Фото: REUTERS

СТАРАЯ ТЕХНИКА И ЛЕНИВЫЕ «ПАРТНЕРЫ»

Сначала проходят подразделения украинской армии, где каждое второе по представлению диктора «борец с оккупационными силами России». За ними маршируют западные «партнеры». Их, правда, было не много. Дания и вовсе была представлена семью служивыми. Удивили американцы — они просто шли, хоть и в ногу. А завершила пешую часть парада — Девятая симфония Бетховена «Ода радости». На этой ноте подлетела авиация.

Там почти на 95% советская и российская техника. Из своих только транспортные Антоновы. Да и то, древние. Хотя в ряды украинской авиации затесались и импортные крылья: это Eurocopter EC225 Super Puma - дальнемагистральный пассажирский вертолет от Airbus и Diamond DA42. Проблема в том, что эти машины тоже не пришли на Украину новыми.

Что касается техники, то украинская оборонка не смогла представить хоть сколько-нибудь убедительности. По Крещатику прошли хорошо знакомые на всем постсоветском пространстве «Барсы» и «Ольха», «Геацинт» и «Мста», «Буки» и «Торы». Из более-менее «своего» только танки «Оплот» (это тот, у которого в прошлый раз «Бачек потiк») и «Булаты». Байрактары с Джавелинами тоже были.

А вот что удивило, так это парад полицейских автозаков, патрульных Рено и гаишных шкод. Даже пожарные машины пришлось вывести на обозрение больших гостей. В общем, прогнали по Киеву всё, что могло двигаться.

А потом пошли гости — так разрекламированные западные партнеры. Правда их оказалось не много — только Словакия и Польша: два квадроцикла, два багги и два грузовика. За ними сразу два вертолета «Черный ястреб», Самолет С-27, четверка F-16 Falcon и … всё.

Парад военной техники на Крещатике Фото: REUTERS

И СНОВА МАЛЬЧИК

Завершился парад — песней того самого мальчика, который прошел сквозь годы от самого начала Украины до сегодняшнего дня. Есть такой очень действенный в журналистике или кино — заканчивать тем же, с чего и начинал. В общем, закольцевал Зеленский. Тут даже наши черствые журналисты утирали слезы.

НЕ ТОЛЬКО В «РОЗОВОМ ЦВЕТЕ»

Не все так благостно оказалось в Киеве в день 30-летия незалежности. Безмятежность праздника нарушили неизвестные «бойцы». Они облили зеленкой Петра Порошенко. Это произошло у входа на станцию метро «Крещатик». Бывший президент Украины направился к зданию кабмина, когда из толпы выскочил неизвестный и брызнул ему зеленкой в лицо. Экс-лидера сразу окружили полицейские. Сам он старался не терять самообладания — сел в автомобиль сотрудников полиции и уехал.

В числе почетных гостей праздника - Петр Порошенко. Фото: REUTERS

А возле Киевской администрации, которая находится на Майдане облили красной краской постамент с украинским флагом. Коммунальщики уже «ликвидируют последствия».

Были и более серьезные происшествия. Во время парада на Крещатике один из зрителей пытался совершить самосожжение. Ему это, к счастью, не удалось — вмешались присутствующие и полиция. Мужчину потушили. Судя по видео, которые появилось в телеграм-каналах, он сильно не пострадал. Почему он так поступил — остается неизвестным.

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