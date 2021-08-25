Внучка впавшей в беспамятство Маргариты Тереховой от экс-солистки "ВИА Гры" растет копией знаменитой бабушки

Актриса Маргарита Терехова на сцене, 1981 г. Фото Анатолия Морковкина /Фотохроника ТАСС/

Роковая красавица из киносаги о трех мушкетерах и секс-символ советского кинематографа Маргарита Терехова отмечает день рождения: 25 августа Народной артистке исполнилось 79 лет. Но выражение "отмечает" в этом случае, скорее, формальность: знаменитая Миледи много лет прикована к постели и почти не осознает происходящего. Из-за болезни Альцгеймера актриса живет затворницей: в ее московской квартире попеременно дежурят две сиделки, на оплату которых ежемесячно уходит по 150 тысяч - это львиная часть доходов семьи.

Дети Маргариты Тереховой, Анна и Александр, живут скромно: она - актриса Театра Виктюка, он - малоизвестный режиссер. Несколько лет назад сын неожиданно для всех женился на экс-солистке группы "ВИА Гра" Татьяне Найник, с которой познакомился в Интернете, а 24 августа 2015 года, накануне дня рождения Маргариты Борисовны у пары родилась дочь Вера. С первых дней между бабушкой и внучкой установилась особенная связь: они без слов понимают друг друга. Маленькая Вера - единственная, кого до сих пор узнает тяжелобольная кинозвезда.

К дню рождения знаменитой бабушки, которую девочка называет просто Ритой, малышка нарисовала ей открытку. Видеозапись поздравления разместила на своей странице тетя Верочки Анна Терехова.

- Подарю на день рождения Рите эту открытку. Вы, Аня, очень красивая - я нарисовала, - объяснила девочка, показав яркие фигурки на листе бумаги. - А вот Рита, вот папа, вот я. А это сердечко - что я Риту люблю. Вокруг Риты летают птицы, и птенчик садится ей на руку...

Шестилетняя Верочка очень похожа на свою знаменитую бабушку. Фото: Анна Терехова, Инстаграм.

Поклонников Миледи поразило это трогательное видео, ведь даже в шестилетнем возрасте Вера оказалась очень похожа на свою красавицу-бабушку: те же огромные глаза, та же открытая улыбка, те же волосы... "Удивительная девочка! Просто копия Маргариты", - отметили восхищенные пользователи соцсетей. Между тем, стать артисткой Верочка пока не мечтает. Вместо танцев, гимнастики и прочих девичьих увлечений она выбрала дзюдо и теперь завоевывает медали одну за другой, побеждая даже мальчишек.

В целом, наследники Маргариты Тереховой ведут очень простой образ жизни: не шикуют, не трясут грязным бельем на ток-шоу и избегают публичности. После того, как три года назад дочь Анна на всю страну попросила помочь деньгами тяжелобольной матери, на семью обрушился такой шквал критики, что теперь о своих проблемах они стараются не рассказывать.

Экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Найник с мужем Александром Тереховым и дочкой Верой. Фото: Татьяна Найник, Инстаграм.

- Финансовая ответственность целиком лежит на мне, - вынуждена была тогда оправдываться Терехова-младшая. - Но и меня в последнее время здоровье подводит, сил уже мало. Брат Саша работает, но у него семья. Тоже денег в обрез. Театр Моссовета, где работала мама, платит ей зарплату, еще есть пенсия. И тем не менее, уход за больными Альцгеймером - это тяжелый и круглосуточный труд, который дорого стоит.

При этом отдавать артистку в специализированную клинику дети категорически отказались: даже в забытьи ей будет удобнее и спокойнее дома.

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