2020-04-25T21:15:25+03:00
Звезды

"Сиделки за ней ухаживают, прическу каждый день делают": Маргариту Терехову перестали навещать родные

Дети боятся заразить 77-летнюю актрису коронавирусом
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Маргарита Терехова на вручении премии "Своя колея", 2010 год.Маргарита Терехова на вручении премии "Своя колея", 2010 год.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Маргарита Терехова, сыгравшая красавицу Миледи в культовом фильме "Три мушкетера", режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича, вот уже долгое время борется с тяжелым недугом. Много лет назад у блистательной актрисы диагностировали болезнь Альцгеймера. Сейчас она практически прикована к постели. И если раньше ее дети - дочь Анна и сын Александр постоянно навещали маму, то теперь перестали приходить к родительнице.

Маргарита Терехова не узнает родных и не говорит. Легендарная актриса сейчас находится словно в другом измерении. Женщине 77 лет. Последние девять лет она неизлечимо больна. Однако вот уже больше месяца из-за пандемии коронавируса наследники не приходят к звездной маме.

Дочь тяжелобольной звезды советского экрана находится на самоизоляции на даче под Истрой, а сын Александр с женой и пятилетней дочкой Верой - в квартире в Химках. Подле постели Маргариты Борисовны круглосуточно дежурят две сиделки.

Родные разводят руками - другого выхода у них нет. Они не приходят в дом к знаменитой матери, так как боятся принести коронавирус, поэтому вся надежда на сиделок. На оплату помощниц и лекарства ежемесячно требуется 150 тысяч рублей. "Сиделки за ней ухаживают. Прическу каждый день делают. Она у нас очень любит крем для рук. Кожа у нее нежная. Женщина она все равно", - рассказала невестка актрисы, певица Татьяна Найник в эфире передачи "Ты не поверишь!".

Женщина отмечает, что Терехову никто не бросает. Просто сейчас ее лучше поберечь - слишком она слабенькая. А ведь еще три года назад народная артистка самостоятельно ходила, ее можно было выводить гулять. Сейчас выйти она уже никуда не может. Звезда советского экрана почти ничего не видит и не говорит.

"Встает, конечно,только с помощью сиделок с кровати. Одна сиделка не справится. Приходится нанимать двух", - разводит Найник руками.

Дети актрисы ранее объяснили, почему не показывают свою знаменитую маму. "У нас с Аней - моей сестрой - вполне четкая позиция. Человек на такой стадии Альцгеймера, он выглядит определенным образом. Мама сама сказать не может: детки, пожалуйста, не показывайте в таком виде. Не просто женщина не хотела бы, а уж великая актриса, которую все запомнили с экранов блистательной, молодой и красивой. Поэтому мы и не хотим ее показывать", - рассказывал Александр эфире программы "Звезды сошлись".

Лучшие роли Маргариты Тереховой.В издательстве «Этерна» вышла уникальная книга «Из первых уст...» - воспоминания Маргариты Тереховой, которыми она до сих пор отказывалась делиться с публикойРуслан РАХМАНГУЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Маргарита Терехова: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я 10 лет изменял жене. О моей внебрачной дочке знали все»: Исповедь Ивана Краско о молодой супруге, сексе и погибшем сыне
Народный артист России в эксклюзивном интервью «КП» рассказал, как учил Ивана Урганта строгать дерево, почему называет Нину Ургант «моей девочкой» и из-за чего он решил прекратить отношения с женщинами [видео]
Новости 24
Учёный объяснил, как анализ крови поможет предсказать тяжёлое течение коронавируса
Мишустин поручил сократить сроки сертифицирования зарубежных аппаратов ИВЛ в России
Учёные: Люди с сердечными патологиями умирают от коронавируса в 10 раз чаще, чем здоровые
Более 200 тысяч человек умерли в мире от коронавируса
Специалисты НПО Лавочкина вернулись в Москву с космодрома Куру
В Украине продавцы и посетители атаковали закрытый из-за карантина рынок
Страны СНГ запускают проект «Подвиг75»
Мишустин поручил обеспечить стимулирующие выплаты студентам-медикам
Мишустин поручил проработать поэтапную отмену ограничений из-за коронавируса для предпринимателей
Власти Москвы рассказали, сколько водителей продолжают ездить без пропусков
Служебная собака помогла найти мигрантов, ограбивших дом военного чиновника
Системообразующим предприятиям выделили 24 млрд рублей на льготные кредиты
Путин и Трамп приняли заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе
Лавров сообщил, что многим странам НАТО не разрешают просить помощи у России
Коронавирус обнаружили у протоиерея Агейкина посмертно
В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять по очереди
Назван способ обмануть коронавирус