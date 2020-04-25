"Сиделки за ней ухаживают, прическу каждый день делают": Маргариту Терехову перестали навещать родные

Маргарита Терехова, сыгравшая красавицу Миледи в культовом фильме "Три мушкетера", режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича, вот уже долгое время борется с тяжелым недугом. Много лет назад у блистательной актрисы диагностировали болезнь Альцгеймера. Сейчас она практически прикована к постели. И если раньше ее дети - дочь Анна и сын Александр постоянно навещали маму, то теперь перестали приходить к родительнице.

Маргарита Терехова не узнает родных и не говорит. Легендарная актриса сейчас находится словно в другом измерении. Женщине 77 лет. Последние девять лет она неизлечимо больна. Однако вот уже больше месяца из-за пандемии коронавируса наследники не приходят к звездной маме.

Дочь тяжелобольной звезды советского экрана находится на самоизоляции на даче под Истрой, а сын Александр с женой и пятилетней дочкой Верой - в квартире в Химках. Подле постели Маргариты Борисовны круглосуточно дежурят две сиделки.

Родные разводят руками - другого выхода у них нет. Они не приходят в дом к знаменитой матери, так как боятся принести коронавирус, поэтому вся надежда на сиделок. На оплату помощниц и лекарства ежемесячно требуется 150 тысяч рублей. "Сиделки за ней ухаживают. Прическу каждый день делают. Она у нас очень любит крем для рук. Кожа у нее нежная. Женщина она все равно", - рассказала невестка актрисы, певица Татьяна Найник в эфире передачи "Ты не поверишь!".

Женщина отмечает, что Терехову никто не бросает. Просто сейчас ее лучше поберечь - слишком она слабенькая. А ведь еще три года назад народная артистка самостоятельно ходила, ее можно было выводить гулять. Сейчас выйти она уже никуда не может. Звезда советского экрана почти ничего не видит и не говорит.

"Встает, конечно,только с помощью сиделок с кровати. Одна сиделка не справится. Приходится нанимать двух", - разводит Найник руками.

Дети актрисы ранее объяснили, почему не показывают свою знаменитую маму. "У нас с Аней - моей сестрой - вполне четкая позиция. Человек на такой стадии Альцгеймера, он выглядит определенным образом. Мама сама сказать не может: детки, пожалуйста, не показывайте в таком виде. Не просто женщина не хотела бы, а уж великая актриса, которую все запомнили с экранов блистательной, молодой и красивой. Поэтому мы и не хотим ее показывать", - рассказывал Александр эфире программы "Звезды сошлись".