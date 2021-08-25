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Политика25 августа 2021 12:20

Украина как империя, о которой никто не знал

Зеленский совершил невиданный рейдерский захват, который стал историческим
Евгений УМЕРЕНКОВЕвгений УМЕРЕНКОВ
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Зеленский совершил невиданный рейдерский захват, который стал историческим

Зеленский совершил невиданный рейдерский захват, который стал историческим

Фото: REUTERS

Зеленский все-таки провел своей военный парад на 30-летие Незалежности. Раньше он отказывался от такого дорогого мероприятия, считая, что торжественно маршировать в Киеве войска могут только после победы. А пока она не настала, то лучше помочь военным материально. Но, передумав, пообещал: мы проведем этот парад не «по-совкому», а по-новому!

Действительно, никто из советских лидеров не награждал «хероев» посреди проспекта, стоя на двойной сплошной. И продолжительность военного парада была заметно больше, чем, как выражаются украинские лидеры, в «совке». Показали все, что было, вплоть до пожарных машин. В конце казалось, что вот-вот на площадь выкатится весь автопарк киевского такси.

По части военной техники, которая в основном была «совковой», винить организаторов не стоит - а где ж им другую взять? Зато настоящий креатив был проявлен в исторически-патриотической части, показанной после награждения и перед парадом. Пробежавшая сквозь века, начиная от далеких пращуров и закончив на недавнем евромайдане, трогательная девочка с букетиком полевых цветов, аллегория вечно молодой Украины, даже заставила Зеленского прослезиться. Из «совковых» лидеров такой чувствительностью отличался, пожалуй, только Брежнев.

Одним словом, кроме выхода президента на проезжую часть и действительно профессионально выполненную праздничную композицию с бегущей сквозь времена девчушкой чего-то принципиально нового по сравнению с торжествами и парадами, а-ля «совок» назвать и нечего. Но, если кто помнит, и в советские времена мастера культуры подобные композиции к юбилейным и славным датам тоже умели делать. Поэтому среди комментариев трансляции парада онлайн на одном из украинских телеканалов были и такие: «Чистый Советский Союз!»

Но если по форме Зеленскому ничего принципиально нового предъявить миру так и не удалось - законы жанра не отменишь, - то по части содержания он отличился. Историко-патриотическая новелла с девочкой-Украиной была скроена так, что даже слова о России или русских там не прозвучало. Если произносилось «Русь», то только для того, чтобы показать, что Киев всегда был ее центром и владыкой. Такого откровенного исторического рейдерства трудно даже и представить - вся тысячелетняя история Древней Руси - России переписана, как квартира помершего дедушки, исключительно на не существовавшую до недавнего времени Украину. Это она - страна с тысячелетней историей, а москали поганые к ней отношения не имеют. Украина - это и есть тысячелетняя Империя!

Прямо во время парада президент Зеленский объявил, что учредил новый праздник - День украинской государственности, который будут отмечать в день крещения князем Владимиром Киевской Руси - 28 июля. То есть получается, что Украина как государство существует с 988 года! Запущенный относительно недавно историками конструкт «Киевская Русь», исключительно для того, чтобы хронологически обозначить разные этапы истории Древней Руси, превратился в фантом, который в Киеве жульнически пытаются превратить в реальность.

Не было Российской Империи, была - Украинская! Не знали? Привыкайте. И учите истинную историю этой великой, но долгое время угнетаемой Москвой империи. Например, как в показанной на параде историко-патриотической сказке? Вот Вторая мировая война: «41-й. Нацисты уже в Украине. Украину раздирают…» И пара фраз о трагедии Бабьего Яра. Все. Война для Украинской империи закончилась. И сразу начинаются гонения на украинских диссидентов-антисоветчиков. А тут уже - Чернобыль как преступление тоталитарного государства против невидимой империи. Но были и светлые пятна: 1997 год - полет в космос первого украинца! Каденюк его фамилия. Попович, Береговой, Кизим? Это кто такие? Не было их вовсе…

И конечно же - Майданы. Первый, 2004-го, и второй, через десять лет. Путы и пелена, которые напускали из Москвы, с тысячелетней истории истинной империи, ставшей сегодня подлинной европейской демократией, были сорваны «революцией гидности». «Небесная сотня» - ее апостолы. Указ Зеленского о Дне государственности - новое Откровение…

Теперь на Украине будет еще упорнее культивироваться ностальгия о том, чего не было. И фантомные боли по тысячелетнему имперскому пути будут плющить украинские власти так, что ни о какой их адекватности в обозримой перспективе говорить не приходится. Киев будет сражаться за выдуманную им историю. Приготовимся к битве и мы.

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