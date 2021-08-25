Борис Корчевников ахнул: вдова Георгия Данелии раскрыла страшную правду о смерти сына режиссера

Телеведущий Борис Корчевников. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Георгий Данелия был не только талантливым режиссером, но и очень любвеобильным мужчиной. В жизни мэтра было три официальных жены, одна гражданская, а также двое детей от разных браков. Впервые режиссер стал отцом, когда его первая избранница Ирина Гинзбург родила дочь Светлану. Во второй раз познать радость отцовства Георгий Николаевич смог с актрисой Любовью Соколовой, с которой прожил 25 лет, но официально так на ней и не женился. У них родился сын Николай. Он умер в 26 лет при невыясненных обстоятельствах. Третья жена мастера Галина Юркова-Данелия раскрыла Борису Корчевникову шокирующие детали трагедии.

Режиссер Георгий Николаевич Данелия, 1978 г. Фото Николая Малышева /Фотохроника ТАСС/.

Николай Данелия умер в 1985 году. Подозревали, что причиной смерти наследника Георгии Данелии стало убийство или же передозировка наркотиками. Кто-то и вовсе утверждает, что он связался с сектой и в последние годы жизни не общался с родителями.

"Никто до сих пор не знает, что на самом деле произошло с Николаем. Приехал его друг из Грузии. Они сдавали фильм в Госкино, вместе выпивали. Потом приняли какие-то таблеточки и погибли. Одному из них было 25, другому 26 лет. Это случилось в моей квартире, где жил Коля", - рассказала вдова режиссера.

Галина Юркова сообщила, что за несколько минут до смерти Николай звонил своей матери. Сын кинодеятеля попросил актрису Любовь Соколову о помощи, но было слишком поздно. "Любовь Соколова связалась со мной и стала спрашивать, где Коля. Оказалось, Коля сумел дотянуться до телефона и набрать номер матери. Он сказал: «Мама, помоги!» Затем у него выпала трубка, и он умер", - поделилась Галина Ивановна в эфире шоу "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

Любовь Соколова в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром".

По ее словам, близких не пустили в квартиру, чтобы те не видели жуткую картину смерти Николая. "Люди, которые занимались расследованием этого вопроса, сказали, что нам не стоит видеть того, что произошло в квартире. Все старались беречь психику Георгия Николаевича", - вспомнила вдова режиссера.

На этих словах ведущий передачи Борис Корчевников ахнул, выказав тем самым сочувствие женщине.

Она же отметила, что при жизни наследника Георгий Николаевич никогда не стремился помогать ему. Того же правила мэтр отечественного кинематографа придерживался и в отношении дочери от первого брака.

При этом Данелия тяжело переживал смерть сына, чувствуя себя виноватым из-за того, что уделял ему недостаточно внимания. Даже дома тема загадочной кончины Николая была под запретом. "Муж закрылся, с ним нельзя было говорить на эту тему", - резюмировала она.

Напомним, каждый фильм Георгия Данелии становился событием в мире кино. Он работал на износ, часами не выходя из студии, переделывал сценарии и общался с актерами, чтобы вдохнуть в очередную картину жизнь и при этом довести ее до идеала. Фильмы "Я шагаю по Москве", "Осенний марафон", "Джентльмены удачи", "Мимино", "Афоня" стали классикой кинематографа.