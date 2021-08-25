Вот это дар предвидения: Зеленскому припомнили пародию, в которой он не верит в возвращение Крыма

Так точно высмеять себя самого может далеко не каждый Фото: EAST NEWS

Все-таки Владимир Зеленский талантливый артист. Так точно высмеять себя самого может далеко не каждый.

Не успел Зеленский в роли президента Украины выступить на созванном им в Киеве форуме «Крымская платформа» с заявлением: «Сегодня, 23 августа, мы начинаем обратный отсчет до освобождения нашего полуострова», как ему припомнили другой его номер. Тоже про Крым.

Это было в конце 2014 года. Крым был уже российским. А Зеленский — комедиантом, высмеивающим грядущее новогоднее поздравление президента Украины.

"Я обещаю: в следующем году мы вернём Крым! - объявил Зеленский со своей фирменной хрипотцой. - Я, конечно, слабо в это верю... - В зрительном зале повисла секундная пауза и грянул смех. - Но как президент я обязан вселять в вас доверие, веру в завтрашний день. Бла-бла-бла и всякую чушь, - хлестко и честно признал артист.

Знал ли он тогда, что через 7 лет ему самому уже в реальности придется «вселять» в граждан Украины «веру в завтрашний день и всякую чушь»?

Если знал — он Артист с большой буквы. А если успел забыть (или решил, что никто не вспомнит) про ту свою «крымскую пародию», то просто политик с буквы маленькой. Потому что хороший политик обязан не только просчитывать события на несколько ходов вперед, но и не забывать свои прошлые ходы. Чтоб не стать смешным.

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