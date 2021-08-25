Изменившаяся Мария Голубкина раскрыла правду: "Пью витамины для беременных"

На днях Мария Голубкина посетила одно из светских мероприятий. Фото: KION

Мария Голубкина обожает эпатировать поклонников. То актриса покажет фотографию из роддома, на которой позирует с младенцем, то разместит снимок в свадебном платье, то покажет лицо в бинтах после омоложения. Не менее скандальными являются и заявления бывшей жены Николая Фоменко.

На днях Мария Голубкина посетила одно из светских мероприятий. Актриса появилась на вечеринке в обычных джинсах, кроссовках, футболке и кардигане. Минимум косметики на лице, бусы на шее и хорошее настроение располагали к общению с кумиром.

Светские репортеры обступили актрису и засыпали ее вопросами. Кто-то из ушлых репортеров поинтересовался, как артистка поддерживает свою природную красоту.

Мария внезапно призналась, что пьет витамины для беременных. "Зачем? А мне молодые актрисы посоветовали. Говорят, классные витамины, отлично укрепляют организм!", - цитируют ее 7 Дней.

А на предположение, что на следующий день в прессе появятся громкие заголовки, не моргнув глазом заявила: "На то и расчет!".

К слову, не так давно звезда отправилась на омолаживающие процедуры. После чего показала невероятный результат преображения благодаря косметике, в которой содержатся стабилизированные клетки млекопитающего. Артистка похвасталась лицом в бинтах. А потом продемонстрировала результат внезапного преображения. Морщинки разгладились, овал лица заострился. Артистка осталась очень довольна. Процедура помогла ей "сбросить" как минимум десять лет.