Пропавший из телеэфиров Бари Алибасов копит долги, а его сын подался в мусорщики

Бари Алибасов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Последние годы музыкант и шоумен Бари Алибасов стал завсегдатаем скандальных ток-шоу. Сначала из его отравления "Кротом" состряпали целый сериал с драками, обмороками и разоблачениями в эфире; потом интерес публики подогревали историей с дележкой квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной и громким разводом пары, затем - нападением на продюсера... Но летом то ли мертвый сезон сказался, то ли у пиарщиков Алибасова иссякла фантазия - эпатажного продюсера не видно-не слышно. Бари Каримович появляется разве что в своем Инстаграме: позирует с крошечной собачкой, натягивая ей на морду медицинскую маску, ездит по дому в трусах на инвалидной коляске и учится делать селфи.

Без концертов "На-На" в коронакризисный год и миллионных гонораров за телеэфиры Алибасов не шикует. Так, по данным kp.ru, у Бари Каримовича накопились долги по налогам: продюсер "На-На" не платит за автомобиль, задолжал по НДФЛ и штрафам за непредоставленные декларации. Всего артист задолжал 92,5 тысячи рублей. А кроме того, налоговики взялись за "Творческую студию Бари Алибасова": сейчас компания находится в процессе ликвидации.

Не отстает от знаменитого отца и Бари Алибасов-младший. У 35-летнего сына, похоже, тоже туго с финансами. От него государство не досчиталось 123 тысяч обязательных платежей: это и транспортные налоги, и квартирные, и многочисленные пени... Просрочки тянутся с 2015 года, и с каждым днем сумма продолжает расти из-за "капающих" процентов. Впрочем, наследнику продюсера невыгодно быть богатым, ведь по суду он должен выплачивать алименты своей маленькой дочери. Изначально бывшая жена требовала по миллиону в месяц, потом снизила сумму до 50 тысяч, но Алибасов-младший не собирается отдавать ни копейки: мол, дочь итак на полном его обеспечении. "Официально я нищий", - бравирует горе-отец, уточняя, что все гонорары приходят ему на карту неофициально.

Бари Алибасов-младший. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На жизнь, по словам Бари-младшего, он зарабатывает лекциями и тренингами. А вот в базе данных юрлиц другая информация: на днях отпрыск продюсера зарегистрировал ИП в сфере сбора и утилизации отходов. Так что теперь кормить Бари Алибасова будет мусорный бизнес.