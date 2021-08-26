Америка на пороге Афганской катастрофы

Любая операция возмездия, которую по идее должны провести американские военные, грозит обернуться шквалом огня талибов с окружающих Кабульский аэропорт высот Фото: EAST NEWS

Больше всего на свете американцы хотели бы, чтобы поскорее наступило 1 сентября и последний самолет военно-транспортной авиации США взял курс на Катар на высоте 10 тысяч метров.

Но уже не остается никаких сомнений, что сохранить лицо Соединенным Штатам никто не даст (хотя после кадров с падающими с неба афганцами, это звучит само по себе иронично).

Сегодняшние террористические атаки, скорее всего, являются прологом к трагическому и кровавому финалу 20-летней Афганской войны 2.0, которую в 2001 году обещали сделать образцовой, правильной, гуманной, успешной, а не как у тоталитарного Советского Союза.

Трудно снова не вспомнить, в как уходила из Афганистана Советская Армия. Уже преданные, уже оплеванные и названные оккупантами у себя на Родине (На Втором съезде народных депутатов СССР в декабре 1989 года было принято Постановление в котором декларировалось, что вторжение в Афганистан заслуживает политического и морального осуждения) советские солдаты переходили границу в полном боевом порядке и с развернутыми боевыми знаменами.

Не их вина, что отечественный кинематограф за 30 лет смог разродиться только такими «шедеврами» как «9-я рота» и «Братство».

Зато Голливуд уже, видимо, готовится снимать римейк «Падение черного ястреба» Ридли Скотта, сюжет которого сводится к тому, как в 1993 году в Могадишо папуасы покрошили в винегрет американских морпехов и США пришлось срочно эвакуироваться из Сомали.

В кино правда все было очень духоподъемно.

А американцев очень сложная дилемма. Пентагон предпочел бы «не поддаваться на провокации», отмолчаться, скрыть размер реальных потерь и не отвечать на атаку. Но, во-первых, не факт, что в современной Америке это возможно; а, во-вторых, не факт, что сегодняшняя атака была последней.

Совершенно непонятно, кто организовал теракт. Джихадистов всех мастей в Афганистане более чем достаточно. Несмотря на то, что официальные представители Талибана* «осудили любые террористические атаки», цена этим заявлением не высока. И сама организация имеет сетевую структуру без единого даже политического центра, а потому, не контролирует своих командиров, и 20 лет Талибан занимался именно что самым настоящим террором.

Любая операция возмездия, которую по идее должны провести американские военные, грозит обернуться шквалом огня талибов с окружающих Кабульский аэропорт высот и полномасштабной военной катастрофой вместо поспешной, но все же относительно мирной эвакуации.

А провести эту операцию просто отправив бомбардировщики на на Кабул, сегодня - не получится. На дворе, как ни крути, не 1972 год, когда армия США за три дня сбросила на Ханой 20 тысяч тонн бомб.

Это коммунистов можно было сжигать напалмом, а такого обращения с террористами современное западное общество не поймет.

* «Талибан» - запрещенная в РФ террористическая группировка.

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