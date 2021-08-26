На одном из въездов в воздушную гавань произошла настоящая трагедия Фото: соцсети

Весь день поступали слухи о провокациях в районе кабульского аэропорта. То американцев обвинили в стрельбе по гражданским, то талибов – в обстреле итальянского военного самолета. Сами итальянцы эту информацию опровергли, заявив, что это были обычные для здешних мест выстрелы в воздух.

Однако ближе к вечеру на одном из въездов в воздушную гавань произошла настоящая трагедия. В не иссякающей толпе желающих уехать из страны на эвакуационном рейсе взорвался террорист-смертник. Погибло более 10 человек.

Тем временем Минобороны Турции заявило, что в районе кабульского аэропорта произошло два взрыва. Второй якобы прогремел у гостиницы, где собирались американские военные. По данным СМИ США, в ходе теракта пострадали американские военные. В то же время Талибан* заявил о раненых со своей стороны.

В Кабуле произошел взрыв, о котором предупреждали американцы Фото: соцсети

Примечательно, что о готовящемся теракте предупреждали британское Минобороны и американские спецслужбы. В то же время официальный представитель Талибана* Забиулла Муджахид в интервью “Комсомольской правде” заявил, что в движении слышали об этой. Однако отверг любую причастность фактических властей Афганистана к подготовке взрыва. Он полагает, что к подготовке теракта могут быть причастны силы, которые хотят очернить репутацию Талибана*. При этом ранее Забиулла Муджахид заявил «КП», что террористических организаций, типа Аль-Каиды (запрещена в РФ), в стране не осталось.

Между тем, по предварительным данным ответственность за взрывы в аэропорту взяло на себя ИГИЛ*.

*Запрещенная в России террористическая организация