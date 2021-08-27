Байден о терактах в Кабуле и погибших военных: Мы никогда не простим. Мы никогда не забудем

Джо Байден. Фото: REUTERS

Серия взрывов, прогремевших в Кабуле и унесших жизни более 90 человек, среди которых не менее 12 военнослужащих американских вооруженных сил, изменила расписание мировой политики.

Президент США Джо Байден выступил с экстренным телеобращением, отменив из-за этого встречу с израильским премьер-министром Нафтали Беннетом, прибывшим в Вашингтон. Сообщается, что переговоры все же состоятся в пятницу. Канцлер ФРГ Ангела Меркель отложила на более поздний срок свою поездку в Израиль. И все из-за обострения ситуации в Афганистане.

Байден начал свое выступление, сразу определив виновных. Президент США, со ссылкой на разведданные, возложил ответственность за организацию терактов на ИГИЛ*. Перейдя после этого сразу к соболезнованиям и одновременно комплиментам в адрес военнослужащих, попутно напомнив, что один из его сыновей служил в Ираке.

А затем - к угрозам в адрес террористов.

- Мы никогда не простим. Мы никогда не забудем, – сказал он.

Байден заверил, что эвакуация граждан из Кабула будет продолжена.

Он пообещал дальнейшую всяческую поддержку американским военным, находящимся сейчас в Афганистане.

В какой-то момент президент неожиданно и надолго замолчал, перебирая бумаги с текстом выступления, микрофоны транслировали его тяжелое дыхание. Но собрался с мыслями и завершил выступление.

Традиционно он сам называл имена журналистов, которым было доверено задать ему вопросы. И, отвечая на один из них, заметил, что далеко не все обладатели паспортов США, временно или постоянно проживающих в Афганистане, изъявили желание покинуть страну. И в очередной раз не стал отвергать свою ответственность за вывод американских подразделений из Афганистана.

Последний из заданных вопросов, похоже, не был заранее срежиссирован. Байден обратился «к самому красивому представителю прессы», который вступил в перепалку с главой государства. Градус страстей на какой-то момент достиг пика, и явно уставший ото всего Байден закрыл глаза, умолк и опустил голову.

- Настало время прекратить войну, длившуюся 20 лет, – подытожил он и покинул зал.

Террористическая группировка ИГИЛ* взяла на себя ответственность за теракты в Кабуле. Ее руководство также распространило фотографию смертника, взорвавшего себя в толпе людей у входа в комплекс международного аэропорта афганской столицы.

Зам. постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева, выступая на заседании Совета Безопасности, отметила, что почерк ИГИЛ* очевиден. Она также выразила соболезнования в связи с гибелью людей.

* - террористическая организация, запрещенная в РФ

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