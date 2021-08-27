Гагарина, Асмус, Бузова и другие звезды прячут от публики своих двойников-дублеров. Посмотрите, как они выглядят

Полину Гагарину и ее дублершу Светлану Токарскую в кадре не отличить. Фото: Инстаграм.

Их имена не пишут в титрах, а гонораров порой не хватает на лечение травм (см. "КСТАТИ"). Но именно эти люди-"невидимки" делают самую черную работу за знаменитостей, заставляя нас поверить в их суперспособности. Дублеры, ваш выход!

ПОЛИНА-СУПЕРМЕН

О неблагодарной работе каскадеров вновь заговорили из-за нового клипа Полины Гагариной. В ролике "Вчера" хрупкая красавица-блондинка на полном ходу выпрыгивает из машины на проезжую часть, а вокруг развевается алый шелк платья... Видимо, звезда оказалась так довольна эффектом, что не захотела разочаровывать поклонников.

- Машины вокруг настоящие. И я прыгаю сама, - написала Полина в Инстаграме, чем вызвала гнев всего сообщества трюкачей. Оказалось, прыжок за звезду выполнила профессиональная каскадерша Светлана Токарская: опасный момент отсняли всего за два дубля и без всякой защиты. Пришлось певице экстренно извиняться: она, мол, неудачно пошутила...

Певица приписала себе заслуги каскадерши.

Скандалом обернулся и клип Ольги Бузовой "Чемпион", который она выпустила к Чемпионату мира по футболу-2018. Как выяснилось, циркачку Галину Крылову даже не предупредили, с кем и где она будет сниматься. Дублерша весь день бегала по стадиону, выполняя акробатические номера, а когда увидела результат, пришла в ужас: она профессионал, а выкладывалась для той, которая и петь-то не умеет!

- После этих съемок у меня полностью атрофировалось чувства стыда, - заявила циркачка после премьеры. - Ибо существуют люди, которые без слуха, голоса, внешних, актерских, музыкальных и даже минимальных физических данных "поют", "играют", снимают себе клипы на спортивную тематику, лезут на сцену и телеэкран, да и вообще в каждую щель. И им не стыдно. А ведь я даже пою лучше!..

Циркачка Галина Крылова оказалась не в курсе, что играет в кадре Ольгу Бузову. Фото: Инстаграм

ЗА АСМУС ОТДУВАЕТСЯ СЕСТРА

Кристине Асмус повезло: в поисках дублерши далеко ходить не надо - самые сложные финты за нее выполняет младшая сестра Карина, мастер спорта по спортивной гимнастике и трехкратная чемпионка Европы. Причем, подменять знаменитую родственницу ей приходится даже в отпуске: на днях, когда актриса снималась на Шри-Ланке, трюк на мопеде за нее исполнила отдыхающая там же Карина.

Кристина Асмус с сестрой Кариной на съемках фильма "Булки". Фото: Инстаграм

Впервые сестры сработались пять лет назад в фильме "Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее", где звезда играла "королеву брусьев" Светлану Хоркину. Все лавры дублерши тогда достались Асмус-младшей, хотя на самом деле в ленте она выступила консультантом, а трюки за Кристину выполнила 14-летняя гимнастка из Краснодара Дарья Скрыпник.

Дарья Скрыпник так и не услышала "спасибо" от Кристины Асмус.

Постоянный дублер есть и у Владимира Машкова: каскадер Сергей Трепесов сопровождает звезду от фильма к фильму. Больше всего ему досталось на съемках сериала про Распутина "Григорий Р.". Дублера и лупили по-настоящему, и с крыши сбрасывали - для мягкого приземления на земле пришлось расставить 600 (!) картонных коробок. Повезло ему только в финальной сцене, где старца топят в проруби: в кадре решили использовать загримированного манекена. Чтобы его изготовить, с лица Машкова специально снимали слепки.

Сергей Трепесов много лет страхует Владимира Машкова. Фото: ООО Марс Медиа Энтертейнмент.

СЭКОНОМИТЬ НА КИРКОРОВЕ

Однако, знаменитости используют дублеров не только ради безопасности. Когда для эффектной картинки звезде нужно "раздвоиться", зовут артистов-двойников. Такой фокус провернул, например, поп-король на своем грандиозном концертном шоу "ДруGOY".

- Это была съемка в Кремлевском дворце для Первого канала: декорации, свет, звук, невероятные инсталляции - все на высшем уровне, - рассказал "Комсомолке" официальный дублер Киркорова Алексей Егожинский. - Во время исполнения очередной песни я незаметно подменил Филиппа на сцене: кружил-кружил, а потом встал на плунжер (специальная платформа, опускающая артиста в подвал под сценой. - Ред.) и вдруг - раз! - провалился сквозь землю. А спустя две секунды певец уже появился на сцене с другого края. Все обалдели, и даже Малахов был в шоке!

Алексей Егожинский в гриме - вылитый Филипп! Фото: Личный архив героя публикации

Но куда чаще к двойникам-дублерам обращаются совсем по другому поводу: чтобы сэкономить. Поэтому если в фильме вам показывают, например, крупный план шагающих ног, вовсе не факт, что они принадлежат звезде.

- У Филиппа съемочный день исчисляется сотнями тысяч рублей. А у меня - десятками, чувствуете разницу? - продолжает Егожинский. - Недавно меня позвали на съемки только ради того, чтобы оператор нашел лучший ракурс для поп-короля. Целый час меня снимали и так, и сяк, а когда приехал Киркоров, с ним все сделали за две минуты. Вот и в фильме "Последний богатырь-3", который выйдет в конце года, я играю за Филиппа Бедросовича со спины, сбоку или в общих планах, а он - там, где нужно лицо. В кадре отличить невозможно: я в его шкуре больше 20 лет! А вот недавно съемочная группа искала дублера для Сергея Бурунова, пришлось помучаться. Вроде не самый редкий типаж, а фигушки: не похоже и все тут. Нашли одного товарища, так он ценник влупил космический. Но деваться некуда - с расценками Бурунова все равно не сравнится...

НУ И НУ!

Антоха из "Реальных пацанов" победил медведя

Есть среди актеров и такие экстремалы, которые принципиально отказываются от услуг каскадеров.

- В картине "Т-34" мы с Сашей Петровым, Юрой Борисовым и Виктором Добронравовым поставили условие режиссеру: все трюки делаем сами, - признался "КП" Антон Богданов, который долгие годы был для зрителей Антохой из сериала про пермских пацанов. - Полгода из танка не вылазили: научились им управлять, стрелять, заряжать, прыгать...

А в фильме "Огонь" получилось 50/50. Горел, например, я сам. Конечно, меня обмазали какими-то хитрыми средствами, но когда полыхала куртка, было не по себе. Спасибо, каскадеры научили: "Запомни, между моментом, когда тебе тепло, и когда уже горит кожа, проходит всего две секунды. Поэтому не храбрись: если вдруг потеплело, сразу ори, маши руками - мы сразу потушим. Не вздумай храбриться!". В другой сцене мне, объятому пламенем, надо было прыгнуть с 15-метровой скалы в воду. Просился сам: во-первых, адреналин, а кроме того, хотелось дать режиссеру красивые крупные планы. Но начальство обломало: "Давай-ка без фанатизма, тебе еще полфильма работать".

Антон Богданов сорвал спину в неравной схватке с 300-килограммовым Степой. Фото: кинокомпания BAZELEVS.

Но был у Богданова и нечаянный героизм: на съемках фильма "Елки 1914" ему пришлось бороться с дрессированным медведем Степой - громадиной ростом 2,2 метра и весом в 300 кило.

- Пока я с ним бодался, у меня в вагончике сидел какой-то мужчина, - вспомнил актер. - Ну, думаю, коллега, скоро выйдет на площадку. А оказалось, это мой дублер, и я имел право им воспользоваться! Вот только меня никто не предупредил... В итоге Степа не только расцарапал, но и сорвал мне спину - с тех пор мучаюсь больным позвоночником...

КСТАТИ

Сколько получают каскадеры

Рядовой съемочный день каскадера стартует от 12 тысяч рублей - это минимум. Сложные трюки, например, горение, перевороты автомобилей, падения с лошади и так далее, оплачиваются отдельно по договорной цене. А вот какой прайс утвержден Ассоциацией каскадеров России:

Полное горение (всем телом) - от 36 тысяч рублей, то же самое в автомобиле - от 45 тысяч;

Столкновение и таран на автомобиле - от 24 тысяч;

Сбивание человека машиной: водителю - от 9 тысяч, пешеходу - от 15 тысяч;

Сложное падение или полет на тросе - от 13,5 тысяч;

Падение с лошадью - от 15 тысяч за 1 дубль;

Горение всадника с лошадью - от 45 тысяч за дубль;

Прыжок с парашютом - от 7,5 тысяч;

Прыжок с самолета с техникой - от 30 тысяч и тд.

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