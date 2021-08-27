Новые замки и патрульные в коридоре: что поменяли в изоляторе Истры после громкого побега пятерых человек

«КП» узнала, какие изменения произошли в истринском ИВС после ЧП, о котором вот уже почти месяц пишут СМИ. Фото: Александр РОГОЗА

Сайту kp.ru стало известно, что изменилось в изоляторе временного содержания подмосковного Истры после громкого побега пятерых арестантов. Напомним, в ночь на 6 августа из ИВС сбежали четверо домушников из Молдовы и обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Маругова Александр Мавриди.

Когда следователи приехали в ИВС, чтобы разобраться, как же так вышло с побегом, выяснилось, что там - нарушение на нарушении.

Во-первых, фигурант дела об убийстве Мавриди попросил дежурного перевести его в соседнюю камеру и тот вот так запросто пошел на встречу.

Во-вторых, в этой самой соседней камере находились члены одной этнической группировки, обносившей подмосковные особняки, хотя держать фигурантов одного дела в изоляторе запрещено.

В-третьих, дежурный оставил на ночь открытым окошко в двери камеры.

В-четвертых, в камере у молдован каким-то образом оказался гаечный ключ, которым они раскурочили внешний замок.

В-пятых, побег даже камеры видеонаблюдения не снимали, потому что дежурный просто отключил их. На допросах объяснил: «Чтобы не фиксировали мелкие нарушения режима в изоляторе»…

После ЧП были арестованы двое дежурных, работавшие той ночью, когда случился побег. Фото: Александр РОГОЗА

Четверых граждан Молдовы в итоге поймали, а Мавриди до сих пор в бегах. МВД сначала объявило награду за информацию, которая поможет его поймать - 1 млн рублей. А потом повысила сумму до 1,5 млн.

«КП» узнала, какие изменения произошли в истринском ИВС после ЧП, о котором вот уже почти месяц пишут СМИ.

- Задержанных беглецов поначалу вернули в ИВС, но рассадили по разным камерам, как и должно было быть по всем инструкциям, - рассказал сайту kp.ru источник в правоохранительных органах. - Им запретили прогулки и любые передачи. Но в настоящее время их из ИВС перевезли в СИЗО.

Кстати, пока беглецы прятались в Подмосковье и Новгородской области, в изолятор нагрянула маленькая армия монтажников, которые усилили двери камер и поменяли на некоторых замки.

- Плюс была полностью обновлена система сигнализации, - продолжает источник. - К слову, из изолятора в дежурную часть ОМВД (ИВС находится в соседнем здании с местным отделом полиции, - Авт.) перенесли сервер, на котором хранятся записи со всех камер видеонаблюдения. Теперь дежурные изолятора не смогут ни выключить их, ни что-либо подчистить.

Когда следователи приехали в ИВС, чтобы разобраться, как же так вышло с побегом, выяснилось, что там - нарушение на нарушении. Фото: Александр РОГОЗА

Напомним, после ЧП были арестованы двое дежурных, работавшие той ночью, когда случился побег. По словам нашего собеседника, временный недостаток сотрудников компенсировали за счет коллег из ИВС Волоколамска, в котором сейчас идет ремонт.

- Есть и другие изменения. Если раньше в смене дежурили два сотрудника - дежурный и его помощник, то теперь их усилили сотрудниками ППС, патрульно-постовой службы. По новым правилам один патрульный теперь постоянно находится в продоле - коридоре между камерами. Каждые несколько часов человек меняется.

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