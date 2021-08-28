Открыто признались: Украина просит у США продлить транзит российского газа

Украина должна предложить привлекательные и коммерчески выгодные условия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Незалежная и самостийная Украина требует продлить транзит российского газа еще лет на 10-15 после окончания действующего договора о транзите. Причем, решительно настроена на то, чтобы договор о пролонгации транзита подписать не в 2024 году, когда заканчивается срок действия нынешнего контракта, а немедленно. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

- Нам нужен транзит на следующие 10 лет, чтоб подготовить нашу систему к новым вызовам, для транспортировки водорода и так далее. Я считаю, что по меньшей мере 45-50 миллиардов кубометров ежегодно, что у нас сейчас есть, - объявил Макогон. - У нас нет гарантий, что контракт будет возобновлен. Поэтому мы ведем переговоры с правительствами США и Германии относительно предоставления таких гарантий. И мы считаем, что наиболее весомой гарантией является возобновление или продолжение существующего договора сейчас, не дожидаясь 2025 года, на следующие 15 лет.

Параллельно он выразил готовность «ГТС Украины» поуправлять «Северным потоком – 2», но потом признался, что это он так пошутил. А вот насчет нового договора вещал абсолютно серьезно. Причем, по мере того, как говорил, аппетит Макогона изрядно вырос. Если сначала говорил про 10 лет, то практически сразу сделал поправку уже на 15 лет. Мог бы и про двадцать лет заявить, а то и про двадцать пять. Но еще же не вечер, и аппетит может разыграться еще больше.

Между тем, российская сторона и в лице Владимира Путина, и в лице главы «Газпрома» Алексея Миллера ранее заявляли, что от транзита нашего газа через ГТС Украины никто специально отказываться не собирается. Главное, чтобы были соблюдены два условия. Первое – законтрактованы определенные объемы газа покупателями в Западной Европе, чтобы было что транзитировать. Согласитесь, бессмысленно гнать газ по трубе, если на него нет покупателя. И второе – Украина должна предложить привлекательные и коммерчески выгодные условия, чтобы российской стороне имело смысл задействовать ГТс Украины, а не гнать газ себе в убыток.

Но именно этого на Украине уразуметь, похоже, не в силах. В Киеве все время стараются вывести вопрос из экономической плоскости в политическую. Вот и сейчас, тот же Макогон в этом открыто признается, даже не сознавая, насколько смешно это выглядит. Вдумайтесь, Украина ведет переговоры о досрочном заключении договора о транзите с «Газпромом» не с самой корпорацией, не с Москвой, а с Германией и США. Если присутствие Германии тут кое-как еще можно объяснить, например, склонив ее заключить досрочный договор на закупки газа у «Газпрома» в период с 2025-го по тот же 2035 годы, то Вашингтон здесь именно что пятое колесо в телеге. И расчет Киева на участие США в этом процессе может преследовать только одну цель, чтобы Вашингтон оказал давление на Москву, которым Украина намерена шантажировать Россию.

Право слово, трудно найти более явную иллюстрацию того, что нынешние украинские власти и официальные лица меряют всех по себе. Тем самым показывая всю собственную никчемность, зависимость и ущербность. И именно по этой причине все начинания современной Украины заканчиваются постоянным фиаско. По-украински говоря, зрадой. И это не станет исключением из данного правила.