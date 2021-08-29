Где дешевле всего отдохнуть на море в сентябре: рейтинг российских и зарубежных курортов

Самый доступный зарубежный пляж - разумеется, в Турции
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В Ассоциации туроператоров России назвали самые бюджетные пляжные курорты, где можно позагорать и искупаться в сентябре.
Из отечественных приморских городов дешевле всего в бархатный сезон Анапа и Сочи. Объяснение простое: в Краснодарском крае по-прежнему действуют строгие требования к приезжим. В гостиницы можно заселиться только со справкой о наличии антител или обязательством привиться в течение трех дней прямо на курорте. В Крыму подобных ограничений нет.
Самый доступный зарубежный пляж - разумеется, в Турции. Но вот если сравнивать с августом, пиком сезона отпусков, то самое заметное снижение цен - на Кипре.
РЕЙТИНГ
Российские курорты
Анапа 21600*
Сочи 26600
Крым 30700
Калининград 48400
Зарубежные курорты
Турция 39 700
Кипр 70 600
Египет 71 800
Болгария 73 200
ОАЭ 74700
Марокко 82 800
Албания 97 500
Хорватия 100 400
Греция 102 500
Куба 113 700
*Минимальная цена за пакетный тур на 2 человек с вылетом из Москвы в начале сентября, на 10 дней, в сумму входит перелет, проживание и питание. Это именно нижняя планка, а не средние цены. В России и Болгарии речь идет о гостиницах уровня 2*, в Египте, ОАЭ, Марокко 3*, в Турции 4*. Питание - завтраки, в Турции и Египет “Все включено”.
По данным Ассоциации туроператоров России и сети турагентств “1001 тур”.
УЛЕТАЙ, ПОДЕШЕВЕЛО!
Кипр 60%*
Абхазия 45%
Крым 41%
Анапа 40%
Турция 28%
Греция 23,7%
Сочи 23,5%
Египет 21%
Калининградская область 18%
Болгария 13%
*Цифра показывает, на сколько процентов снизились минимальные цены на туры в сентябре 2021 по сравнению с августом. Для конкретных отелей разница может быть больше или меньше. По данным Ассоциации туроператоров России и сети турагентств “1001 тур”.
95% туристов любят бархатный сезон за то, что на курортах меньше людей
81% считают более комфортной погоду в сентябе-октябре, чем летнюю жару
69% назвали главным плюсом снижение цен.
По данным опроса, проведенного сервисом OnеTwoTrip.
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