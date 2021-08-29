Где дешевле всего отдохнуть на море в сентябре: рейтинг российских и зарубежных курортов

Самый доступный зарубежный пляж - разумеется, в Турции Фото: Shutterstock

В Ассоциации туроператоров России назвали самые бюджетные пляжные курорты, где можно позагорать и искупаться в сентябре.

Из отечественных приморских городов дешевле всего в бархатный сезон Анапа и Сочи. Объяснение простое: в Краснодарском крае по-прежнему действуют строгие требования к приезжим. В гостиницы можно заселиться только со справкой о наличии антител или обязательством привиться в течение трех дней прямо на курорте. В Крыму подобных ограничений нет.

Самый доступный зарубежный пляж - разумеется, в Турции. Но вот если сравнивать с августом, пиком сезона отпусков, то самое заметное снижение цен - на Кипре.

РЕЙТИНГ

Где искать бюджетный отдых в начале сентября

Российские курорты

Анапа 21600*

Сочи 26600

Крым 30700

Калининград 48400

Зарубежные курорты

Турция 39 700

Кипр 70 600

Египет 71 800

Болгария 73 200

ОАЭ 74700

Марокко 82 800

Албания 97 500

Хорватия 100 400

Греция 102 500

Куба 113 700

*Минимальная цена за пакетный тур на 2 человек с вылетом из Москвы в начале сентября, на 10 дней, в сумму входит перелет, проживание и питание. Это именно нижняя планка, а не средние цены. В России и Болгарии речь идет о гостиницах уровня 2*, в Египте, ОАЭ, Марокко 3*, в Турции 4*. Питание - завтраки, в Турции и Египет “Все включено”.

По данным Ассоциации туроператоров России и сети турагентств “1001 тур”.

УЛЕТАЙ, ПОДЕШЕВЕЛО!

Как снизились цены на отдых в сентябре

Кипр 60%*

Абхазия 45%

Крым 41%

Анапа 40%

Турция 28%

Греция 23,7%

Сочи 23,5%

Египет 21%

Калининградская область 18%

Болгария 13%

*Цифра показывает, на сколько процентов снизились минимальные цены на туры в сентябре 2021 по сравнению с августом. Для конкретных отелей разница может быть больше или меньше. По данным Ассоциации туроператоров России и сети турагентств “1001 тур”.

ЧЕМ ОСЕННИЙ ОТДЫХ ЛУЧШЕ

95% туристов любят бархатный сезон за то, что на курортах меньше людей

81% считают более комфортной погоду в сентябе-октябре, чем летнюю жару

69% назвали главным плюсом снижение цен.

По данным опроса, проведенного сервисом OnеTwoTrip.

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