Крик души Ларисы Долиной: "Не знаю, сколько мне еще отведено Господом времени"

Певица Лариса Долина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лариса Долина обратилась к поклонникам. Знаменитая певица рассказала об оборотной стороне славы.

Лариса Долина по праву считается одной из лучших певиц России. Артистка не только успешно выступает, но и учит будущих звезд вокалу. Она заведует кафедрой эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры и является членом ученого совета учебного заведения. Знаменитость активно ведет блог, где старается знакомить публику с важнейшими событиями в своей жизни. Однако постоянно сталкивается с травлей.

"Я не жалуюсь, просто делюсь своими чувствами и размышлениями. Всю жизнь мне приходится надевать на себя тройную броню… Чтобы плохие люди отскакивали от меня, как от укуса ядовитого насекомого. Я много в жизни повидала и столкнулась с изменами, предательством, завистью. И каждый раз моя броня становилась тверже, не давая приблизиться ко мне всякому негативу", - начала она свою исповедь.

Исполнительница вспомнила, как настрадалась в молодости. "Меня категорически не принимали. Если вдруг какой-нибудь смелый музыкальный редактор на Центральном телевидении отваживался снимать меня в какой-то программе, как тут же этот эпизод «вырезали». Многие записи мои размагничивали на радио. Было непросто, но, несмотря на это, меня это только закаляло", - написала Лариса Александровна в блоге.

Однако, по ее словам, с годами ей не стало легче. Напротив, ситуация с травлей усугубилась.

"Я уж было подумала: все, пора немного расслабиться, я всем все доказала, ан нет… Приходится еще больше утяжелять свой панцирь Я почти никогда не шла на компромиссы с собственной совестью. Почти - потому что в советские времена, чтобы быть услышанной, пела не то, что хотела, а то, что нужно было. Я потратила много усилий и лет, чтобы стать тем, кем стала. Я всегда много работала и училась постигать нечто новое, хотела совершенствоваться", - подчеркнула вокалиста.

Сейчас она мечтает быть услышанной молодыми людьми, которые хотят связать свою жизнь с музыкой. "Сегодня во мне еще много сил, я в хорошей вокальной форме, несмотря на возраст, потому не ухожу со сцены. Не знаю, сколько мне еще отведено Господом времени, но постараюсь реализоваться по полной", - сообщила знаменитость.

Поклонники, напуганные криком души кумира, поспешили оставить свои комментарии. Многие отметили, что восхищаются ее талантом и человеческими качествами. Сама звезда в ответ очень тепло поблагодарила публику. "Спасибо всем вам, уважаемые и дорогие подписчики и поклонники за то, что вы со мной", - резюмировала Долина.