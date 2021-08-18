Затравленная за фото в бикини Лариса Долина: "Уймитесь, я себе цену знаю!"

Лариса Долина опубликовала смелое фото. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лариса Долина наслаждается долгожданным отпуском в компании дочери Ангелины и внучки Сашеньки. Звездное семейство поселилось в частной гостинице у близких друзей. Лариса Александровна не скрывает, что очень рада отдыху. И не устает загорать в бикини. Правда, нашлись завистники, которые разнесли в пух и прах роскошную фигуру 65-летней звезды эстрады.

Лариса Долина, похоже, взяла на Черноморское побережье чемодан купальников. На днях она позировала в алом бикини, потом сменила его на черно-белый ансамбль. Певица, выгуливая пляжные костюмы, принимает игривые позы. Вот она, лежа на шезлонге, игриво водит бедрами, а через минуту уже стоит на балконе, кокетливо подогнув одну ножку.

Публика от вида кумира заходится в экстазе. Ведь не каждой пенсионерке дано так шикарно выглядеть.

Правда, как водится, хейтеры тут как тут. "С годами надо быть мудрее и скромнее, неужели вашим родным не стыдно за вас", - гневаются сетевые моралисты.

Не осталась в стороне охочая до скандалов и Лена Миро. "Лариса Долина опубликовала фотографию себя в купальнике. Зачем она это сделала? Чтобы, простите, что? Что хотела нам сказать и показать эта уже глубоко пожилая женщина? Когда в купальнике, обнажив дряблую промежность, позирует Долина, мне стыдно. Позирует она, а стыдно мне за то, что я это посмотрела", - пишет блогер.

Лена заявила, что никакой сексуальности в Долине не видит. "Больше скажу: глядя на Ларису Витальевну или как ее там, у меня возникает чувство, что я подсмотрела в дырку в бане, где моется бабушка... Я ни в коем случае не отказываю старушкам в праве на море, солнце и купальные костюмы. Наоборот. Радуйтесь, наслаждайтесь, отдыхайте! Заслужили. Больше скажу: хотите фотографироваться в трусах, вы и в этом - в своем полном праве. Никто вас этого права лишать не может и не должен", - рассуждает Миро.

Однако отметила, что никто не может лишить ее права "испытывать чувство неловкости при взгляде на пожилую раздетую женщину, раздвинувшую на фото морщинистые ножки, задравшую коленочку и распахнувшую губки в призыве к миру".

Лариса Александровна за словом в карман не полезла. И жестко осадила ненавистников.

"Уймитесь, хейтеры! Я сама себе цену знаю! Я себе нравлюсь и вижу по комментариям, что не только себе! И тех, кто хорошо видит, кто с собой живет в ладу, гармонии с собой, обращаюсь к вам с благодарностью даже не за ваши положительные комментарии, а за то, что вы вступаетесь за меня, когда читаете всякие мерзости... Безмерное вам всем спасибо!", - резюмировала знаменитость.