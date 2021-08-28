Елена Проклова заступилась за Ольгу Бузову: "Научитесь сами столько зарабатывать!"

Актриса Елена Проклова Фото: Михаил ФРОЛОВ

У Елены Прокловой на осень запланированы две премьеры - спектакли «Why not» и «Преступление и наказание». В отличие от многих своих коллег, на отсутствие работы Елена Игоревна не жалуется, хотя из-за пандемии спектаклей, конечно, стало меньше. В преддверии начала сезона мы поговорили с Прокловой на острые театральные темы.

- Елена Игоревна, вы знаете: Ольга Бузова играет в спектакле МХАТ им.Горького? Как вы к этому относитесь? Ведь когда-то вы были одной из ведущих актрис Художественного театра. На вас держался репертуар.

- Это правда, я 20 лет проработала во МХАТе, а если прибавить годы учебы в институте, то получится еще больше: половина моей творческой жизни. И, конечно, моя первая реакция на появление Бузовой на сцене Художественного театра: о, это странно! Я очень хорошо знаю тот прежний ефремовский МХАТ, где ценился в первую очередь профессионализм. С этой точки зрения, Бузова и МХАТ - это нонсенс. Но мир сильно изменился. То, что вчера было неприемлемо, сегодня – нормально. Поэтому не готова осуждать Ольгу Бузову, даже если мне не очень понятны и не очень интересны те ценности, которые имеют значение для молодежи. А вдруг Ольга очень талантливый человек? Мы все спешим кого-то осудить, дать оценку, не разобравшись. Придите на спектакль - посмотрите и после этого делайте выводы: да, ёлки-палки, она талантливая девчонка... Или наоборот.

- Вы бы согласились выйти с Бузовой на сцену?

- Если она интересна на сцене, почему бы нет? Я по своей природе человек авантюрный. Надо не бояться экспериментировать. Всегда были люди, которые шли впереди своего времени. Их не понимали, не принимали… А кто дал вам право судить о том, что хорошо и что плохо. Мне, например, не нравится всеобщее осуждение Бузовой. Я ее не знаю совсем. Не видела ее на сцене. Не знакома с ее творчеством. Но знаю точно: в современном сложном мире этой молодой женщине удалось занять такое место, о котором многие мечтают. Это талант. Вместо того, чтобы возмущаются: ах, она столько-то (чуть больше 100 тысяч рублей - Ред.) получает за спектакль, научитесь сами столько зарабатывать! Иначе это зависть.

Лично меня в Бузовой удивляет ее смелости. Она далеко не дура. Даже если она согласилась играть во МХАТе ради пиара, это тоже фантастический шаг. Она всех заставила о себе говорить. Подобные современные технологии в искусстве занимают далеко не последнее место. Сегодня завлечь публику в театр очень непросто.

- Вы следите за жизнью театральной Москвы? Вот недавно случился громкий скандал в Ермоловском театре, которым руководит Олег Меньшиков… Там уволили 20 артистов.

- Планы, расчёт худрука и возмущение труппы – это две стороны медали. С одной стороны, можно понять Меньшикова: он хочет создать свою труппу, свой театр. С другой стороны, люди, которые столько лет там работали, их судьбы… Тут не может быть однозначного мнения.

- Проблема незанятых актеров существовала раньше, у того же Олега Ефремова во МХАТе?

- Эта проблема была, есть и будет. Она существовала и у Ефремова. Из-за неё МХАТ разделился на две труппы. Кого-то из артистов Олег Николаевич взял в свой театр, остальные остались с Татьяной Дорониной. В основном остались те артисты, которые у Ефремова были не заняты, хотя среди них были известные, талантливые, прекрасные актеры. Но Ефремов не видел их в своем театре. Кого за это расстрелять: актёров? Или Ефремова? Олег Николаевич строил свой театр. В этом театре одни актеры ему были нужны, а другие не нужны… Если режиссер не хочет с артистом работать, он ему не интересен, что с этим делать? Это жестокая история. Вообще творчество – это жестокая история, ты постоянно должен доказывать, постоянно должен быть интересен публике, режиссеру, партнером. Это такой экзамен длиной в жизнь до последнего дня, пока ты работаешь на сцене. У меня сейчас семь спектаклей в репертуаре. И каждый раз мне важно, как меня принимает публика, я от нее завишу. Радуюсь, когда кричат «Браво!», когда аплодируют, когда дарят цветы. Каждый спектакль - это экзамен, который ты опять сдал.

- Судя по всему, вам проблема невостребованности не знакома?

- Нет. К счастью, у меня очень счастливая актерская судьба. Начиная с 11 лет, я работаю в этой профессии и выбираю из огромного количество предложений. Не жду, не страдаю без работы. И это мое счастье.