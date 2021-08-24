Против Меньшикова выступили артисты, оставшиеся в труппе Театра им. Ермоловой

Олег Меньшиков ушел с должности директора театра Ермоловой Фото: Борис КУДРЯВОВ

Через месяц после того, как в московском Театре им. Ермоловой разразился скандал и началось массовое увольнение артистов (сайт kp.ru первым написал об этом еще 21 июля) администрация театра наконец-то созрела, чтобы дать официальный комментарий по поводу "кадровых изменений":

«Сотрудники, находящиеся в списке на сокращение, открыто обвиняют администрацию и непосредственно художественного руководителя (Олега Меньшикова) в поступках, порочащих личную и коллективную репутации. Данные обвинения не имеют ничего общего с действительностью. В сложившейся ситуации важно прояснить:

Все решения руководства театра о кадровых изменениях основаны на Трудовом кодексе РФ. Каждый шаг соответствует законодательству и правовому процессу.

Среди сотрудников, находящихся в списке на сокращение, изначально не было ни заслуженных, ни народных артистов, равно как и артистов предпенсионного и преклонного возраста. В список попали лишь те артисты, которые не имеют ролей в текущем репертуаре, несколько лет не появляются в театре и не принимают никакого участия в жизни коллектива — как творческой, так и внутренней.

Прокат спектаклей, в том числе их включение и исключение из репертуара, осуществляется в соответствии с Уставом Театра. Вопросы репертуарной политики относятся к исключительной компетенции художественного руководителя театра (Олега Меньшикова).

Театр регулярно и своевременно проходит все необходимые проверки, проводимые соответствующими организациями: Службой финансового контроля Департамента культуры Москвы, Контрольно-счётной палатой, Государственной инспекцией труда, Пенсионным фондом России, Прокуратурой Москвы. В ходе этих проверок не было выявлено никаких нарушений, а также не последовало нареканий. Это даёт право дирекции театра оставить без комментариев попытки анализа финансово-экономической деятельности театра группой артистов, находящихся в списке на сокращение.

Обращаем внимание, что все артисты, находящиеся в списке на сокращение и считающие это несправедливым, имеют законное право обратиться в суд. Ставим в известность, что представители театра готовят исковые заявления в адрес некоторых артистов о защите чести, достоинства и деловой репутации Театра и художественного руководителя театра».

Мы ждем, когда наконец выскажется об этом конфликте Департамент культуры, чьим подведом является Театр имени Ермоловой. Но Депкульт почему-то отмалчивается. Молчит и его пресс-служба, хотя за месяц, прошедший с тех пор, когда очередной театральный скандал вылез в публичное поле, давно пора дать комментарий. Вчера, например, когда уволенные актеры собрали пресс-конференцию, а Олег Меньшиков в это же время устраивал закрытый сбор труппы для "своих" актеров в отеле «Ritz-Carlton», Депкульт Москвы (нет чтобы посетить оба мероприятия, и по итогам высказаться) разместил на своем сайте информацию о… фестивале театральных инициатив «Трубадур». А накануне сообщил, где можно познакомиться с творчеством известных гитаристов, потанцевать под джазовые импровизации и узнать все о жизни бабочек...

На наш взгляд, напрасно ведомство Александра Кибовского отстранилось от Ермоловской проблемы совсем. Разгоревшийся конфликт никакие «официальные комментарии театра» не потушат. Вчера на пресс-конференции выступали против Олега Меньшикова не только уволенные актеры (мы настаиваем именно на этой формулировке, спихивать вину на своего зама, бухгалтера Кузоятова, два месяца назад сменившего Меньшикова на должности директора специально, чтобы провернуть увольнение артистов, как-то не по-пацански). Вчера выступали актеры, оставшиеся работать в труппе. Именно они заявили: «Мы хотим, чтобы Меньшикова не было в нашем театре. Чтобы сняли его с должности худрука». Боевые действия только начинаются.

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