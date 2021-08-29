Геннадий Онищенко дал совет к 1 сентября: Если у ребёнка насморк, и он капризничает - в школу его отправлять не надо

Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- Геннадий Григорьевич, до начала учебного года - пара дней, считанные часы. Как ребят собирать в школу?

- Очень своевременный вопрос. 1 сентября в Москве температура 7-13 градусов, почти глубокая осень. То же самое будет 2-3 сентября. Значит, одеваться ребятам надо «по погоде» - есть такое понятие.

От того, с каком состоянии дети придут 1 сентября в школу, очень многое зависит. Самопровозглашенные оракулы, называющие себя эпидемиологами, требуют не пускать детей в школу до 10 сентября.

- Это они зря?

- Конечно. Хотя, меры предосторожности не помешают, напротив - они очень необходимы.

Да, наши ребятишки собираются в классах - замкнутых помещениях школ. И это - на фоне продолжающихся эпидемических проявлений коронавирусной инфекции. К счастью, она пока не является доминирующей в этой (среди учащихся школ. - А.Г.) возрастной группе. Но дополнительные меры не помешают...

- Как в прошлом учебном году.

- Да - начало уроков и перемен для разных классов в разное время. Чтобы в коридорах и на лестницах дети не скапливались. Ещё использовали запасные выходы.

В Китае, кстати, от коронавируса привито порядка 120 миллионов детей школьного возраста.

У нас эту возрастную группу не прививают. Значит, нужно более внимательно следить за состоянием наших ребят, обращать внимание на температурную реакцию. Если у них температурка, они капризничают, есть проявления заболевания в виде насморка, кашля, чихания, - за этим надо наблюдать и обращаться к врачам. И - ни в коем случае не отправлять ребёнка в школу.

Летом у детей была полная вольница, они ложились спать, когда хотели. За эти дни нужно детишек вернуть в режим школьного ритма. Вовремя ложиться спать, чтобы они могли вставать в семь часов, выбрав для сна не менее восьми часов.

И - особенно первоклашек нужно подготовить психологически к учебе.

Я наблюдаю очень сосредоточенных, деловитых девочек, они ответственны и горды тем, что идут в школу. И растерянные, даже потерянные мальчишки, которые не понимают, что происходит.

За этим тоже нужно внимательно наблюдать. И говорить о том, что школа – это хорошо. Очень важный вопрос подготовки школьных помещений.

- Кто этим должен заниматься?

- В школах действуют управляющие советы с участием родителей, учеников и педагогов. Нужно побывать в школах, посмотреть, как подготовлены классы, пищеблоки.

И ещё о 1 сентября да и о 2 тоже. И так далее...

Дети должны хорошо позавтракать с утра. Это примерно 20 % суточного бюджета калорий. Иначе у ребят не будет энергии усваивать уроки.

Средняя школа – очень сложный период взросления. Здоровье ребенка в этом возрасте подвержено самым серьезным испытаниям, в том числе, и школьной нагрузкой. Все рекомендации, о которых мы говорили выше, можно адресовать и родителям взрослых детей из старшей школы.

С сентября начинается вакцинация против гриппа, в нее попадают все школьники. В этот же время всегда идет эпидемический подъем заболеваемости, в связи с тем, что дети собираются, идет проэпидемичивание, обмен вирусами, которые они привезли из своих поездок. Надо слушать рекомендации специалистов, тогда мы начнем этот учебный год в традиционном режиме.

- Здесь главный совет какой?

- Если не выполним вакцинацию против гриппа, возможно, будем уходить на дистанционные форматы. По коронавирусной вакцинации у нас решений нет, я не вижу пока необходимости прививать детей. Взрослым нужно прививаться от гриппа, чтобы не быть причиной или жертвой заражения.

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