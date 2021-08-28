Ждать ли дистанционки и обязательной вакцинации учеников: Каким будет новый учебный год в школах

Первого сентября за парты сядут 17 миллионов российских учеников Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

1 сентября - в очном формате

Новый учебный год начнется в очном формате, об этом на общероссийском родительском собрании рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов. Первого сентября за парты сядут 17 миллионов учеников, однако, чтобы сохранить традиционный режим занятий в течение года, необходимо усилить санитарные меры безопасности. Дело в том, что дети оказались восприимчивы к индийскому штамму, который сегодня активно распространяется в России. По словам заместителя министра здравоохранения РФ Олега Салагая, около полумиллиона школьников заболели коронавирусом. Медики считают, что дети школьного возраста относятся к категории особого риска, у них сохраняется высокая вероятность развития тяжелого течения заболевания.

Впрочем, пока Министерство просвещения не планирует перевода школ на дистанционный формат, а накануне нового года даже отменил требование обязательного ношения масок учителями.

О допуске непривитых детей в школу

Отвечая на вопрос, заданный на “горячей линии”, Сергей Кравцов опроверг информацию о том, что непривитые дети не будут допущены к занятиям.

- В России еще не зарегистрирована вакцина для детей, исследования в этом направлении еще идут, поэтому не может быть никаких требований относительно вакцинации школьников, - подчеркнул Сергей Кравцов.

Министр также отметил, что в интересах здоровья детей важно, чтобы прививались родители. Это существенно снизит риски заражения, потому что чаще всего передача вируса идет именно в семьях.

Из приятных новостей: бюджет программы по организации горячего питания в школах значительно увеличен. Казна выделила на эти цели дополнительные 4 миллиарда рублей. Приоритетом по-прежнему остается обеспечение бесплатным питанием учеников начальных классов. И Министерство просвещения рассчитывает, что родители активнее будут участвовать в составлении меню и контролю за качеством детского питания.

О судьбе музыки, физкультуры и ИЗО

Со стороны родителей были предложения снизить учебную нагрузку на детей за счет исключения из программы таких предметов, как музыка, физическая культура и изобразительное искусство. Тем более их нет в итоговой аттестации, а значит от них можно безболезненно отказаться в пользу математики, физики и прочих “серьезных” дисциплин. Однако Сергей Кравцов пояснил, что эти предметы отвечают за всестороннее гармоничное развитие личности, а значит об исключении речь не идет. Вместо этого школе необходимо думать о том, как разнообразить курс по этим дисциплинам, сделать их “живыми” и интересными.

При этом школы могут перейти на новую систему оценок по музыке, физкультуре и ИЗО. Не все дети от природы одарены музыкальными, спортивными или художественными способностями. Поэтому вместо отметок по пятибалльной шкале школы могут ввести систему “зачет” - “незачет”. Замминистра просвещения Анастасия Зырянова пояснила, что этот вопрос относится к компетенции каждой конкретной школы и ее руководство должно прислушиваться к мнению родителей в этом вопросе.