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В мире30 августа 2021 9:00

После атаки американских беспилотников в Кабуле введен комендантский час

Удар пришелся по жилому кварталу
Юрий МАЙБОРОДА
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Причиной ограничений стал удар, нанесенный беспилотниками армии США, по жилому кварталу

Причиной ограничений стал удар, нанесенный беспилотниками армии США, по жилому кварталу

Фото: REUTERS

Новые власти Кабула приняли решение о введении в столице Афганистана жесткого комендантского часа – гражданским лицам строжайше запрещено покидать дома в темное время суток.

Причиной ограничений стал удар, нанесенный беспилотниками армии США, по жилому кварталу.

«На месте ракетного удара только-только закончили разбирать завалы, проверяли, нет ли еще погибших и раненых. Итог этой атаки американцев — шестеро убитых мирных жителей. И самое ужасное, среди них четверо детей», – рассказал очевидец событий.

Ранее стало известно, что поблизости от аэропорта Кабула, в котором до сих пор царит связанный с эвакуацией хаос, прогремел мощный взрыв, ответственность за который взяло на себя правительство США.

По утверждениям представителей Пентагона, целью удара стал автомобиль, якобы начиненный взрывчаткой и представлявший опасность для находящихся в аэропорту людей.

По утверждениям американского силового ведомства, среди мирных граждан Афганистана в результате ракетной атаки нет. В то же время в самом Афганистане заявили как минимум о шести погибших.

Накануне нанесения воздушного удара на сайте посольства США в Афганистане появилась информация о возникновении «реальной угрозы» и призыв ко всем американцам немедленно покинуть территорию аэропорта, а президент США Джо Байден выступил с заявлением о неминуемой расплате виновных во взрывах в Кабуле.

Дым поднимается возле аэропорта Кабула после удара американского беспилотника
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