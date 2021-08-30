Что точно известно о Викторе Пелевине? Что он дружил с Михаилом Ефремовым, увлекался карате и постоянно актерствовал

Пелевин не просто избегает фотографироваться - он вообще избегает любых контактов с журналистами и публикой. Фото: Владимир Солнцев/ТАСС

В интернете поднялся шум: сетевое издание The Blueprint опубликовало фотографию Виктора Пелевина, современную (сделанную меньше года назад) и без очков. Точнее, очки на этом человеке есть, но обычные, в тонкой оправе и с прозрачными стеклами, а не черные, в которых писатель старался фотографироваться последние двадцать с лишним лет (последняя его фотография, на которой видны глаза, была опубликована в журнале Vogue в конце 90-х).

Пелевин это или нет? С одной стороны, вроде бы похож (и система распознавания лиц, к которой обратились журналисты, выдает процент сходства со старыми фотографиями в 75 процентов, а это очень много). С другой стороны - а вдруг фотошоп? Автор статьи в The Blueprint получил фотографию из вполне себе сомнительного источника - от «анонимного информатора с ником Чекист».

Тут интересно, что Пелевин не просто избегает фотографироваться - он вообще избегает любых контактов с журналистами и публикой. Он уже больше десяти лет никому не дает интервью (а с начала 2000-х по начало 2010-х давал их только по электронной почте). Сотрудники издательство «Эксмо», где выходят новые романы писателя, наотрез отказываются рассказывать о нем что бы то ни было. Где он живет - загадка: прописан будто бы в Северном Чертаново, на 18-м этаже многоэтажки, но соседи по этому адресу его давно не видели…

Говорят, Пелевин еще в юности решил напустить вокруг себя таинственности - как можно меньше «светиться» где бы то ни было. Еще в 1992 году он говорил дозвонившемуся до него журналисту: "Я не даю никаких интервью. Можете написать, что у автора никаких сведений об авторе нет". А в 2003-м дал по электронной почте интервью «Комсомольской правде», и там сказал: «Одна из прелестей профессии — можно не быть на виду». В ответ на вопрос «Кстати, а вы сейчас где?» отшутился: «Последние десять лет я пытаюсь понять, что такое «я», и никак не могу. А вы хотите, чтобы я вам ответил, где это «я» находится. Да еще сейчас».

Говорят, Пелевин еще в юности решил напустить вокруг себя таинственности - как можно меньше «светиться» где бы то ни было. Фото: EAST NEWS

Мы решили вспомнить немногие факты из его биографии, которые установлены точно.

Детство Пелевина прошло на Тверском бульваре, среди его друзей были совсем юные Антон Табаков и Михаил Ефремов. Говорят, его отец был преподавателем на военной кафедре в МВТУ имени Баумана. Мать работала завучем и преподавателем английского в спецшколе, ее Пелевин окончил сам. Любимыми книгами в детстве и отрочестве были «Двенадцать стульев», «К самому себе» Марка Аврелия и «Мастер и Маргарита», еще он читал много книг по религии.

В юности у писателя был дурной характер. Много лет назад журналистка Наталья Кочеткова разыскала классную руководительницу Пелевина, которая рассказала: "Витя был сложным, умным, способным - и очень ядовитым мальчиком. Его лицо всегда выражало скептицизм. В классе Пелевина не любили за то, что он постоянно насмехался над кем-нибудь. С одноклассниками он обращался свысока, все время разговаривал с издевкой в голосе, и едва находился хоть самый маленький повод кого-нибудь унизить, Витя это делал. Если я заходила в класс и видела, что дети ссорятся, - это почти наверняка происходило из-за Вити Пелевина. (...) На моей памяти он ни разу и ни к кому не проявил дружеского чувства". Одноклассник Пелевина отрезал: "Не могу сказать ничего особенно доброго о Вите, потому что знал его довольно хорошо - как в школе, так и после". А некоторые, знавшие его в молодости, говорили совсем просто: "У Вити гаденький характер. Он часто провоцировал конфликты".

Изначально Виктор Олегович собирался становиться технарем и в 1979 году поступил в Московский энергетический институт, который закончил в 1985-м, тема его диплома была "Электрооборудование троллейбуса с асинхронным тяговым приводом". Потом два года учился в аспирантуре, бросил ее и ушел в Литинститут (рассказы он начал сочинять в 25 лет - пришел в голову сюжет о наследниках Сталина, который до сих пор живет в системе тоннелей под Москвой). Из этого вуза его вскоре отчислили, но он уже начал публиковать рассказы, а еще через несколько лет его знала вся читающая Россия.

Когда-то Пелевин увлекался карате. Литературный критик Виктория Шохина вспоминала, как он пришел в редакцию "Независимой газеты" и попытался показывать там приемы: "На голову критикессы Марии Ремизовой поставили спичечный коробок. Витя махал нотой над головой худенькой Ремизовой — он боялся ей по лбу попасть и брал все время выше. В конце концов он все-таки сшиб этот коробок".

В юности у писателя был дурной характер. Фото: EAST NEWS

В 1999-м Пелевин (тогда он еще изредка давал интервью «вживую») встретился с журналистом из разнузданного журнала ОМ. Тот описывал писателя так: «рослый, несколько развинченной походкой передвигающийся, коротко стриженый малый, только в крайних, абсолютной темноты случаях снимающий овальные темные очки». И добавлял: «Пелевин актерствует постоянно, и даже когда он перестает кривляться, играть, придуриваться — это выглядит, как очередная краска в придуманной им роли».

Сам писатель говорил о своем местожительстве: «Я живу в Москве не больше двух месяцев в году. Мой дом? Мой дом там, где та, с кем я в данное время…» Они с журналистом ехали по Москве, и Пелевина несло: "Мы-то с вами знаем, что я ...... (плохой) писатель. Вы это знаете. Я это знаю. А вам правда понравилась моя новая книжка? Ага! Рождественский бульвар. Здесь, вот в этом доме есть пакет кокаина". Пелевин хихикает: «Заедем? Возьмем? Ты как? У меня есть сто баксов»... Впрочем, на самом деле ехали они в этот момент по Чистопрудному бульвару, и доехали в результате до ресторана, где Пелевин сначала пил водку, потом "Бэйлис" из граненого стакана, а потом потерял беретик и долго о нем сожалел: "Их всего два в Москве таких".

Вообще знакомые Пелевина неоднократно говорили о его интересе к наркотикам, правда, не к кокаину и тем более к героину, а к марихуане, грибам и т.д.; Карлос Кастанеда был одним из любимейших его авторов. Сам он утверждал, что наркотиков не употребляет: "Меня очень удивляют люди, считающие меня наркоманом из-за того, что некоторые мои герои употребляют наркотики. Это все равно, что считать Маринину серийной киллершей из-за того, что в ее книгах случаются убийства. (...) Под их воздействием невозможно написать ничего связного».

В 2012 году его имя попало в списки вероятных претендентов на Нобелевскую премию (их регулярно составляют букмекеры из конторы Ladbrokes). Наряду с Пелевиным в список тогда попал Евгений Евтушенко.

А пять лет назад, 11 сентября 2016 года, на фанатской странице писателя в фейсбуке появилось сообщение: «Друзья, поклонники, сегодня получили печальную весть из Германии: Виктор Олегович скончался минувшей ночью во время спиритического сеанса». Правда, в это почти никто не поверил, в издательстве «Эксмо» «печальную весть» быстро опровергли, и новые книги Пелевина продолжают стабильно выходить каждый год, обычно в конце августа-начале сентября (так, всего несколько дней назад вышел его новый роман «Transhumanism Inc.»).

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