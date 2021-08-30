Выжившие в бойне в аэропорту Кабула: «Американцы стреляли прямо в нас, не разбирая»

В больнице не хватает не только медикаментов, но и необходимой аппаратуры Фото: Александр КОЦ

Не то, чтобы в Кабуле Америка открыла сама себя, явив миру что-то неожиданное. О циничности ее внешней политики и готовности ради своих интересов идти по чужим костям и так известно. Но уход США из Афганистана войдет в историю. Не успела осесть пыль от теракта 26 августа в столичном аэропорту, в результате которого погибли 13 американских морпехов и полторы сотни безоружных гражданских, как Кабул сотряс новый взрыв.

На этот раз это был ракетный удар, который беспилотник ВВС США нанес по густонаселенному району столицы Афганистана, примыкающему к аэропорту. По данным разведки, там находился заминированный автомобиль, приготовленный для теракта в воздушной гавани. И американцы решили сыграть на упреждение. Судя по фото, машина не была в движении и находилась в чьем-то дворе. Вокруг – жилые лачуги, детишки мал-мала, женщины…

У военных США их называют «сопутствующим уроном». Когда на чаше весов – жизнь американских «джиай» или афганских карапузов, выбор делают всегда в пользу первых, не считаясь с издержками. Сначала рванула ракета, затем начала взрываться «начинка» машины. Результат – до 12 погибших, из которых шестеро – дети. Двоим самым младшим – по два года.

Никто за океаном о них не заплачет. Как не плакали по десяткам погибших в прошлый четверг афганцах. Там была только одна цифра – 13 погибших морпехов. И только она важна. И ракетный удар – это не гибель невинных афганцев, к которым, как видно из последних событий, американцы относятся как к людям третьего сорта, а предотвращение гибели своих. А дети – неизбежный сопутствующий урон. Это была успешная операция, - цинично отчитались в Пентагоне.

Врачи заботятся о пострадавшем во время теракта 26 августа Фото: Александр КОЦ

Как и несколькими днями ранее, когда оборонное ведомство вдруг заявило, что у террориста-смертника, взорвавшегося в аэропорту, было несколько сообщников с автоматами, которые после теракта поливали направо-налево свинцом. И эта версия была выдана для того, чтобы «отмазать» своих. Я приехал в одну из больниц Кабула и нашел там выживших в этой бойне. Они утверждают, что стреляли по ним не мифические террористы, а американцы.

Две женщины сидели у реанимации, в которой лежал их раненый родственник. В тот четверг они все вместе были у восточных ворот аэропорта Кабула.

- Когда произошел взрыв, мы побежали и увидели, что стреляют со стороны американцев – кому-то в живот попадало, кому-то в голову, - вспоминает Наджила Джан.

Две женщины сидели у реанимации, в которой лежал их раненый родственник. В тот четверг они все вместе были у восточных ворот аэропорта Кабула Фото: Александр КОЦ

Ей через интернет одобрили визу в Швецию, и она надеялась вылететь в тот день одним из эвакуационных рейсов.

- Там была давка, все бежали. Видимо, американцы думали, что среди нас тоже есть кто-то, кто может произвести взрыв, - считает другая женщина - Шах Джан. - Поэтому они и стреляли. От взрыва погибло мало, эпицентр был на той стороне, где находились американцы. А люди погибли в результате давки и от того, что со всех сторон американцы стреляли по народу.

В реанимацию забегает девушка, заносит какие-то лекарства. В больнице не хватает не только медикаментов, но и необходимой аппаратуры. У ее брата – ранение в голову, но в клинике даже не могут просканировать мозг. И, по словам врачей, это одна из лучших больниц города.

- У меня муж живет в Австралии. Я хотела улететь к нему, - рассказывает Рахмана Агвари. – После взрыва американцы начали стрелять со всех сторон. Они палили, чтобы себе безопасность обеспечить, им было все равно, кто погибнет.

Рахмана тоже получила ранение, но легкое – осколком зацепило шею, контузило на правое ухо.

- У меня тоже брата ранило, я в тот момент зашел в терминал, потому и выжил, - говорит сидящий рядом мужчина. – Но тут началась пальба. Даже по тем, кто упал, вели стрельбу с американской стороны. И толпа была, и давка была…

Мужчина просит не называть его имени и не показывать лицо – он работал на министерство финансов и теперь боится преследования со стороны Талибана*. Но они не стали помогать ему с вылетом, поэтому он пытал счастья с братом.

- Они были всегда были такими приветливыми, называли нас друзьями, а потом просто расстреляли в упор, - недоумевает мужчина.

Тем временем уже во вторник эвакуация в аэропорту Кабула должна быть завершена, а контроль передан Талибану. В стране остались тысячи граждан стран НАТО, у которых больше нет возможности вырваться из страны. И хотя новая власть провозгласила амнистию для всех, они опасаются преследования.

*Запрещенная в России организация

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