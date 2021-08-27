Несколько человек задержаны в связи с взрывами в Кабуле

Несколько человек задержаны в связи с взрывами у аэропорта в Кабуле Фото: REUTERS

Боевики движения «Талибан»* задержали несколько человек в связи с взрывами рядом с аэропортом Кабула, произошедшими в четверг, 26 августа.

Об этом РИА Новости сообщил представитель талибов* Забиулла Муджахид. Детали задержания пока не разглашаются.

Как ранее писал сайт kp.ru, взрыв прогремел накануне у одного из входов в аэропорт Кабула. Затем, по сообщениям Минобороны Турции, сразу произошел второй взрыв. Как сообщил афганский журналист Биляль Сарвари, теракт совершил смертник.

По последним данным, в результате теракта погибли 170 человек.

Количество жертв могло быть меньше, если бы у аэропорта не было давки. Сотни людей толпятся в районе аэропорта почти две недели, с момента захвата власти в Афганистане «Талибаном»*. Они надеются эвакуироваться из страны на одном из зарубежных самолетов.

Ранее телеканал Al-Jazeera сообщил, что в пятницу, 27 августа, у восточных ворот аэропорта Кабула произошла стрельба.

*Запрещенная в России террористическая организация