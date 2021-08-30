В награду за 14 лет работы на американские спецслужбы афганец получил в США место в приюте для бомжей

Зия Гафури верой и правдой служил Силам специальных операций вооруженных сил США – элите американской армии, которую задействуют для самых опасных операций. Фото: facebook.com

Зия Гафури верой и правдой служил Силам специальных операций вооруженных сил США – элите американской армии, которую задействуют для самых опасных операций. 37-летний мужчина работал в течении 14 лет переводчиком для бойцов в Афганистане практически с самого начала военной операции Вашингтона. Для 18-летнего паренька профессия военного "толмача" стала первой постоянной работой в жизни, и он старался делать ее максимально хорошо, зачастую рискуя жизнью вместе с солдатами Пентагона.

Как пишет "Би-би-си", во многом участие Гафури в войне против "Талибана"* было делом личной мести. После прихода исламистов к власти его старшего брата жестоко избили, а родным постоянно угрожали, так что семье пришлось убежать из Кабула в Пакистан.

- Я тогда сказал своей матери, что когда вырасту, буду бороться против талибов, - вспоминал Гафури, который изучил английской в пакистанской школе в Пешаваре.

Когда началось вторжение США в Афганистан Гафури вернулся домой, женился и устроился в школу преподавателем английского. Однажды друг рассказал ему, что американские военные ищут переводчика.

Хотя молодой парень не имел какой-либо специальной подготовки, он быстро втянулся в опасную работу, иногда по несколько недель пропадая на боевых вылазках. Несмотря на мольбы родных и супруги, Гафури отказывался увольняться со службы, заявив, что предан своим "братьям" из "зеленых беретов", которые наградили его позывным "тушеное мясо".

Об опасности работы говорит тот факт, что в 2008 году афганец участвовал в битве в долине Шок – сражении, участники которого были награждены наибольшим числом "Серебряных звезд" (вторая по старшинству награда армии США) за один бой со времен войны во Вьетнаме. В этом же столкновении погиб его друг-переводчик, а саму Гафури американские спецназовцы неофициально вручили медаль "Пурпурное сердце", которую в Пентагоне дают за ранения, ведь шрапнель от взрыва осталась в его теле надолго.

В том же 2008 году афганец подал документы на получение американской визы, благо тогда Конгресс одобрил проект новой программы по предоставлению въездных документов для граждан Афганистана и Ирака, которые помогали военным США. Правда для получения визы Гафури пришлось ждать шесть лет, и он до сих пор не смог найти объяснения, с чем был связан такой долгий срок.

Правда политикой Вашингтона Гафури не доволен, в особенности тем, что Белый дом фактически забыл о тех своих союзниках, которые оказались не в Кабуле, а в регионах вдалеке от столицы. Фото: facebook.com

Но когда в 2014 парень получил визу, то , сколько бы не сожалел о необходимости оставить родину, согласился на переезд, тем более, что уже несколько лет он жил под постоянным давлением - семья Гафури периодически получала письма с угрозами от "Талибана". В результате через три месяца после получения долгожданного письма мужчина вместе с женой и детьми сел на самолет, который унес его в "американскую мечту".

Реальность, однако, была далека от радужных картин. Спустившись с трапа в Нэшвилле в штате Теннеси, Гафури понял, что не знает никого в городе и ему даже негде жить. Все, что у него было с собой – несколько сумок с одеждой и 6500 долларов. В результате шокированный иммигрант сразу же перевез семью в соседний штат Вирджиния, где, как он слышал, жило много афганцев. Пришлось поселить родных в дешевом отеле, а самому обивать пороги организаций, которые помогали таким же как он "новым американцам".

В результате через несколько недель один из волонтеров позвонил Гафури и предложил жилье. Правда приехав на место, выяснилось, что новый дом представлял из себя приют для бездомных. В результате "герою Америки" пришлось существовать в ужасных условиях вместе с бомжами.

Через некоторое время отчаявшийся Гафури позвонил своему знакомому армейскому капитану и начала жаловаться на судьбу. Шокированный военный пообещал помочь, но не смог ничего придумать и просто оставил семью афганца жить у себя дома в Северной Каролине. Позднее Гафури смог переехать в отдельное жилье в город Шарлотт, где работал на стройке и в ночном магазине.

В 2020 году семья все-таки смогла получить гражданство США, и теперь владеет собственным домом из вагонки, во дворе которого стоит флагшток со звездно-полосатым флагом. Однако мужчина не забыл о своих товарищах и организовал фонд помощи таким же как он афганцам, воевавшими вместе с американскими военными. Правда политикой Вашингтона Гафури не доволен, в особенности тем, что Белый дом фактически забыл о тех своих союзниках, которые оказались не в Кабуле, а в регионах вдалеке от столицы. Бывший переводчик не может понять, как вообще можно было оставить своих "партнеров" на убой "Талибану".

- Они просто умывают руки, - с болью в сердце признается Гафуни. * Запрещенная в России террористическая организация

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