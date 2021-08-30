Странное заявление Анны Нетребко про Анастасию Макееву вызвало переполох

Актриса Анастасия Макеева. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Анастасия Макеева полностью раздавлена скандальной ситуацией из-за своего четвертого замужества. Актриса несколько месяцев подряд хвасталась публике, что обрела личное счастье подле строителя Романа Малькова. Вот только на момент знакомства с красавицей рукастый мужчина был женат и растил четверых детей. Однако ради эффектной артистки он бросил семью и женился на Насте. Узнав об этом, народ начал травить Макееву и обвинять ее в том, что она увела отца и мужа из семьи. На нервной почве звезда слегла, а потом и вовсе объявила о важном решении.

Анастасия Макеева заявила, что совсем плоха из-за того, что ее втягивают в конфликт. Она перестала спать и буквально измотана. Женщина также рассказала о том, что дала своему четвертому мужу Роману Малькову полную свободу действий в отношении его четверых детей.

"Мне чужие дети не нужны. Мне все равно, где и чьи дети живут. Я не сиделка Андрея и не слежу за его перемещениями. Я никого не держу силой", - заверила красавица.

Из-за тяжелого состояния актриса решила, что больше не станет сама писать в своем блоге. "В вязи с осложнениями здоровья актрисы Анастасии Макеевой теперь ее страницу временно будут вести ее администраторы", - говорится в заявлении.

На него бурно отреагировала оперная прима Анна Нетребко. "Наконец-то отобрали у нее телефон! Давно надо было это сделать!", - сообщила звезда сцены.

В ответ поклонники стали засыпать приму сообщениями: "Даже боюсь лайкать ваш коммент, он такой неоднозначный, ваша позиция не ясна. За лайки неугодных комментов в блок", "Я вот тоже не поняла Ваш коммент. Толи Вы симпатизируете Анастасии, то ли напротив". Сама Нетребко все вопросы проигнорировала.