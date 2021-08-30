Новые штаммы коронавируса наступают. Нужно ли срочно менять состав вакцин

Существующие вакцины «заточены» на самые уязвимые места коронавируса и обеспечивают надежную защиту. Фото: REUTERS

Недавно ученый-иммунолог, профессор Федеральной политехнической школы Цюриха Сай Редди напугал общественность заявлением: в будущем появятся новые мутации коронавируса, которые наделят его сверхспособностью уходить от защитных антител переболевших и вакцинированных людей. По его мнению, такая эволюция штаммов неизбежна, и это может серьезно осложнить эпидобстановку в ближайшем 2022 году. Но не грянет ли гром еще раньше? Что нас ждет нынешней осенью, когда традиционно происходит всплеск любых респираторных инфекций? Об этом мы поговорили в программе «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда» с одним из ведущих экспертов по COVID-19, заместителем директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктором медицинских наук, профессором Натальей Пшеничной.

ПРИВИВКИ «ЗАТОЧЕНЫ» НА АХИЛЛЕСОВУ ПЯТУ SARS-COV-2

- Наталья Юрьевна, как вы оцениваете заявление вашего швейцарского коллеги? Стоит ли нам волноваться, что люди, даже переболевшие и вакцинированные, рискуют скоро оказаться беззащитны перед коронавирусом? Может появиться штамм, способный полностью уходить от антител?

- Конечно, возможно многое, но тем не менее, если организм уже знаком с этим коронавирусом - в результате перенесенной болезни либо вакцинации - то даже в случае прихода мутантов имеющиеся антитела будут хотя бы частично нейтрализовать гипотетические новые штаммы.

Безусловно, мы ориентируемся на то, что нужно отслеживать мутации, их последствия для человека. И в случае очень существенных изменений коронавируса, конечно, будет ориентировка и на изменение состава вакцин. Но пока что такой необходимости нет. Существующие вакцины «заточены» на самые уязвимые места коронавируса. И при этом формируют иммунитет прежде всего к тем фрагментам возбудителя COVID-19, которые меньше всего подвержены мутациям. Поэтому сейчас мы живем и работаем с тем, что есть.

У КАЖДОГО ПЯТОГО БЕССИМПТОМНИКА НЕТ АНТИТЕЛ

- В прямом эфире в студии Российского общества «Знание» недавно были обнародованы результаты исследования Роспотребнадзора, которое проводилось в 26 регионах нашей страны. По итогам выяснилось, что у 18% людей, перенесших коронавирусную инфекцию бессимптомно, то есть, практически у каждого пятого, вообще не обнаруживаются антитела. А по методическим рекомендациям Минздрава, если у человека был подтвержденный диагноз COVID-19, прививка делается только через 6 месяцев. Получается, нужно ходить все эти полгода без защиты?

- Мы не должны забывать о том, что есть еще клеточный иммунитет. Почему сейчас не смотрят на уровень антител, а говорят: именно полгода промежуток времени, когда вы более-менее гарантированно защищены от ковида? Потому что кроме гуморального иммунитета, который представлен антителами, есть еще клетки памяти. Они запоминают коронавирус, и при попадании его вновь в организм человека очень быстро могут мобилизовать антитела на нейтрализацию врага.

Замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Фото: Первый канал

То есть, возможно, у тех, кто перенес инфекцию легко или бессимптомно, антитела есть, но они ниже порога чувствительности тест-систем, и при этом у таких людей достаточно хороший клеточный иммунитет. Поэтому все работает и они защищены. Ну, а если есть какие-то сомнения, я думаю, никто не будет препятствовать тому, что эти люди пойдут и провакцинируются после консультации с врачом.

ЕСЛИ НАДО - УКОЛЮСЬ… МНОГО-МНОГО РАЗ

- На днях пришла впечатляющая новость из Колумбии: там мужчина семь раз привился от COVID-19 разными вакцинами. Сейчас идет расследование, как ему такое удалось провернуть. У фаната уколов подозревают психические отклонения. Между тем случаи «многоразовой» вакцинации, хоть и не такой фанатичной, есть и в России. Причем, люди делают это осознанно. В сообществах в соцсетях народ делится историями, которые уже не единичны. Человек сделал прививку, потом в положенный срок померил антитела (это имеет смысл не ранее, чем через 21 день после второго компонента вакцины), оказалось - по нулям. И тогда люди идут на разные ухищрения, чтобы привиться повторно, в том числе, другой вакциной. Кто-то это делает через месяц, кто-то выжидает 2 или 3. Могут ли такие частые прививки против одной и той же инфекции, включая разные вакцины, негативно сказаться на здоровье?

- Насколько мне известно, негативных последствий от этого нет. Если у человека есть такое желание, он не собирается выдерживать полгода, потому что обеспокоен своим здоровьем, отсутствием антител, то почему бы и не вакцинироваться повторно. Но, безусловно, это следует делать после консультации с врачом, у которого такой пациент наблюдается. Не нужно заниматься «самовакцинацией».

- А через какой срок безопасно заново прививаться?

- Рекомендуется интервал не меньше месяца после введения последней дозы вакцины. Сейчас мы предлагаем такой график для вакцинации, например, от гриппа. Вообще, эту схему давно знают педиатры. Детей могут прививать либо одновременно несколькими моновакцинами или поливалентной вакциной (что предпочтительнее, так как более щадяще для ребенка), либо прививки ставят с интервалом в месяц. Так мы не отвлекаем иммунную систему - когда она только сосредоточилась на выработке антител против одной инфекции, не придется переключаться на формирование антител в отношении другой.

Что касается вакцин от гриппа и ковида, то в один день прививаться обеими нельзя. Либо сначала нужно вакцинироваться от коронавируса в два этапа, и через месяц после введения второго компонента делать прививку от гриппа. Либо, если ваш срок вакцинации от коронавируса еще не подошел, вы перенесли заболевание и т.п., то можно провакцинироваться от гриппа. И через месяц или более пройти курс вакцинации от COVID-19.

ВОПРОС В ТЕМУ

Ждать ли новой вспышки осенью

- Наталья Юрьевна, вы могли бы дать экспертную оценку: насколько мы еще далеки от коллективного иммунитета против COVID-19 или уже близки к нему?

- Мы всей страной движемся к его формированию, а насколько это удается - осень покажет. Если у нас пойдет подъем заболеваемости традиционными сезонными респираторными инфекциями, а COVID-19 в рост не пойдет, то, значит, мы уже близки к победе над коронавирусом. Если же будет очередной всплеск ковида, тогда надо нам еще продолжать работу в этом направлении, как можно активнее вакцинироваться. И, конечно же, важно продолжать соблюдать неспецифические меры профилактики - надевать маски в людных местах, соблюдать социальную дистанцию, применять антисептики.