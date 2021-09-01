Лунный календарь сентябрь 2021: фазы Луны, благоприятные дни

Фото: REUTERS

1 сентября, среда

25-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.

Серьезные дела и проекты откладываем, а сегодня, по возможности, занимаемся рутиной, тем, что можем делать буквально с закрытыми глазами.

Особенно неблагоприятно проводить финансовые операции и перетруждаться.

Именинники: Андрей, Николай, Тимофей, Фекла, Феофан.

2 сентября, четверг

25-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.

Постарайтесь не сворачивать со своего пути, для этого немало поводов. Сейчас как никогда легко попасть под чужое влияние и начать транслировать чужие мысли.

Возможны эмоциональные всплески, берегите нервы и отношения!

Именинники: Виктор, Владимир, Дементий, Иван, Максим, Никон, Тимофей, Феодор.

3 сентября, пятница

26-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.

Неплохой день: к нам придут новые знания и откроются истины. Надо быть готовым к этому.

Подходит день для продуктивной работы. Если к делу подключится команда, результат окажется в разы лучше.

Именинники: Александр, Васса, Дорофей, Ефрем, Марфа, Павел.

4 сентября, суббота

27-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.

День сбора урожая в переносном смысле. Сегодня каждый получит то, что заслужил. По результатам стоит сделать выводы и предпринять нужные действия.

Хороший момент для путешествий и командировок.

Именинники: Александр, Алексий, Ариадна, Афанасий, Василий, Гавриил, Ерофей, Иоанн, Илларион, Макар, Михаил, Федор, Феликс.

5 сентября, воскресенье

28-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.

День под знаком опасности. Не стоит заниматься потенциально травматичными видами спорта.

Кроме того, сегодня придется взяться за заведомо неприятные дела. Предстоит улаживать конфликты, встревать в сложные ситуации, исправлять чужие ошибки. Совет один: набраться терпения. Именинники: Ефрем, Иван, Николай, Павел.

6 сентября, понедельник

29-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.

Неблагоприятный день, чреватый ссорами, скандалами, которые способны затянуться весьма на долгое время. Кроме того, стоит внимательнее относиться к деньгам, повременить с тратами и займами.

Именинники: Арсений, Георгий, Петр.

7 сентября, вторник

1-й/2-й лунный день. Новолуние в Деве.

Начало лунного цикла, а это значит - время закладывать основу для важных, глобальных проектов. От того, каким будет начало, зависит дальнейший ход событий. Не пренебрегайте подготовкой.

Именинники: Варфоломей, Владимир, Епифан, Иван, Моисей.

8 сентября, среда

3-й лунный день. Растущая Луна в Весах.

Мощный, напористый день, с которым непросто сладить. Чтобы «укротить» его энергию, надо нагрузить себя делами. Кстати, сегодня практически не будет проблем, с которыми нельзя было бы справиться.

Именинники: Адриан, Виктор, Димитрий, Георгий, Мария, Наталия, Петр.

9 сентября, четверг

4-й лунный день. Растущая Луна в Весах.

Символ дня - Древо познания. Благодатный момент для получения новых знаний, для старта учебы или прохождения курсов повышения квалификации.

А вот важных решений принимать сейчас не стоит. Усваиваем новое и делаем выводы.

Именинники: Александр, Анфиса, Владимир, Дмитрий, Иван, Мефодий, Михаил, Никон, Савва, Степан.

10 сентября, пятница

5-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.

День перехода на новый уровень. Сегодня действительно удастся совершить прорыв в делах, которые долгое время были в стагнации.

Хорошее время, чтобы предаться раздумьям, сделать важные выводы.

Именинники: Анна, Василий, Георгий, Демид, Илларион, Лаврентий, Леонтий, Макар, Моисей, Николай, Павел, Савва, Серафим, Сергий, Стефан, Федор, Феодосий.

11 сентября, суббота

6-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.

Благоприятный день для многих начинаний. Приступайте к учебе, строительству, торговле. Но особых прорывов, достижений ждать не надо. Сегодня время спокойствия, созерцания. Лучше провести его не покидая дома.

Именинники: Иван.

12 сентября, воскресенье

7-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.

Особая сила у слова, используем эту особенность для того, чтобы переманить кого-то на свою сторону, убедить в своей правоте. Хорошо проводить встречи и переговоры. А еще, сейчас можно получить прощение у тех, кого вольно или невольно обидели.

Именинники: Александр, Арсений, Гавриил, Григорий, Даниил, Денис, Елизавета, Ефрем, Иоанн, Игнатий, Леонид, Макар, Павел, Петр, Савва, Спиридон, Федор.

13 сентября, понедельник

8-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.

Символ дня - птица Феникс. Подобно этой сказочной героине, мы возрождаемся, обретая силы и новый потенциал. Сейчас важно остановиться в вечном беге и задуматься над своей жизнью, над своими целями.

Именинники: Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Иван, Михаил, Мирон.

14 сентября, вторник

9-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.

Соблазны, искушения сегодня, как говорится, в ассортименте. Иногда будет казаться, что это именно то, что вам необходимо. Но не спешите вестись на «выгодные» посулы и приятности. Возьмите паузу на раздумья. Позже все предстанет совсем в другом свете.

Именинники: Марфа, Наталия, Семен, Татьяна.

15 сентября, среда

10-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.

В суете рабочей среды не забудьте о том, что составляет основу нашей жизни. Обязательно найдите время для общения с семьей и близкими людьми.

Самый подходящий момент, чтобы заняться закладкой семейных традиций, или же строительством родового гнезда.

Именинники: Анатолий, Антон, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Демид, Иоанн, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Серафима, Стефан, Федор, Филипп, Юлиан.

16 сентября, четверг

11-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.

Время добрых масштабных дел. Именно сегодня энергетический пик месяца, это значит, что все, за что бы мы не брались, получает мощный заряд. Да и мы будем чувствовать недюжинные силы. Так что, если вы, словно Мюнхаузен, планировали подвиг, время действовать.

Именинники: Алексий, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Домна, Дорофей, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергей, Феоктист, Феофан, Филипп, Харитон.

17 сентября, пятница

12-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.

Вселенная дает понять, как наши поступки связаны между собой, как соединены люди и как бывают материальны мысли. Важно сделать выводы и поменять что-то в своем поведении, характере, привычках.

Сейчас важно поблагодарить всех, кто сделал что-то хорошее для вас.

Именинники: Аким, Александр, Афанасий, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Симон, Стефан, Федор, Юлиан.

18 сентября, суббота

13-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Раскрытие нашей творческой энергии. В самом широком понимании. Да, сейчас благодатный период для того, чтобы создавать какие-то произведения искусства, ремесленные изделия. Но кроме того, эта энергия поможет в решении совершенно практических задач.

Именинники: Авдей, Алексий, Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса, Федор.

19 сентября, воскресенье

14-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

День для себя любимого. Даже если на себя категорические не хватает ни сил, ни времени.

Спа, баня, сауна, поход на природу, на концерт - все это поможет наполнится правильной энергией.

Именинники: Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Димитрий, Иоанн, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Фекла.

20 сентября, понедельник

15-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Тяжелый день перед полнолунием. Он полон тревог, агрессии, страхов. Необходимо свести к минимуму общение и заниматься исключительно рутинными делами. Не стоит сейчас также обманывать кого-либо, все обязательно выплывет наружу в самый неподходящий момент.

Именинники: Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Пахом, Петр, Савва, Стефан.

21 сентября, вторник

16-й лунный день. Полнолуние в Овне.

Вполне благоприятный день. Но лучше провести его не в делах, а по возможности в отдыхе.

Или же займитесь хозяйственными хлопотами, отлично подходит день для заготовок на зиму.

Именинники: Иван, Георгий.

22 сентября, среда

17-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

Беззаботный и яркий. Его стоит провести весело, с друзьями. Заботы и заморочки оставьте на потом. Сейчас надо встряхнуться и настроиться на позитивный лад.

Именинники: Аким, Александр, Алексий, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергий, Феодосий, Феофан, Харитон.

23 сентября, четверг

18-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

Символ дня зеркало. Эти сутки «вернут» нам то, что мы сами отправляем во Вселенную. Так что стоит хорошенько подумать, прежде чем сделать что-то плохое или резко высказаться. Ситуация может моментально поменяться и на месте визави окажетесь уже вы.

Именинники: Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Касьян, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.

24 сентября, пятница

19-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

Очищаемся во всех смысла. Хорошо проводить чистку организма, наводить порядок в квартире. Особенно продуктивно разбирать залежи вещей, бумаг. Эта процедура способствует обновлению энергии в доме.

Именинники: Виктор, Герман, Дмитрий, Ия, Карп, Лев, Николай, Роман, Сергий.

25 сентября, суббота

20-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

Определяемся с целями на ближайшее будущее и начинаем планировать, как ее достичь. Чем подробнее будет разработан план, тем меньше препон окажется на пути. Если возникают сомнения, надо докопаться до их причины.

Именинники: Алексей, Афанасий, Даниил, Иоанн, Никодим, Николай, Семен, Феодор, Юлиан.

26 сентября, воскресенье

21-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

Составляем плотное расписание, насыщаем свой день непростыми делами. Сейчас есть все необходимое для того, чтобы решить самые сложные задачи. На мнение окружающих, пытающихся переубедить, лучше не обращать внимание.

Именинники: Александр, Валериан, Ерофей, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Стефан, Юлиан.

27 сентября, понедельник

22-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

День под знаком завершения. Постарайтесь закончить те проекты, которые уже близки к финишной прямой. Не растягивайте «удовольствие».

Есть шанс найти дело, в которое принесет и радость, и неплохой доход.

Именинники: Иван, Николай.

28 сентября, вторник

23-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.

Мощный, наполненный энергией день, а потому представляющий опасность. Ибо эту энергию нужно непременно направить в нужное русло. Сейчас не должно быть ни минуты свободного времени!

Именинники: Андрей, Валериан, Виссарион, Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, Иоанн, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, Максим, Мария, Никита, Николай, Петр, Порфирий, Стефан, Федот, Яков.

29 сентября, среда

24-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.

Чтобы открыть в жизни новую дверь, надо прежде плотно закрыть старую. Если не завершить дела с прошлым, но и новое вряд ли появится. Поэтому стоит решить, что главное, и следовать к своей цели, не сожалея о минувшем.

Именинники: Алексий, Виктор, Григорий, Дорофей, Иосиф, Людмила, Сергий.

30 сентября, четверг

25-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.

Не нужно суетиться и пытаться форсировать события.

Фразу «Будь что будет», пожалуй, можно назвать девизом дня. Если дело не дается, отойдите и посмотрите на все со стороны. Вторая попытка, вероятно, будет куда как удачнее!

Именинники: Александра, Вера, Иван, Илья, Ирина, Любовь, Надежда, Никодим, Павел, Серафим, Софья, Феодосий.

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