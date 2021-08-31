Моргенштерн раскрыл цену нового дома и гонорар за самую дешевую рекламу - 2,5 тысячи рублей

Моргенштерн - звезда российского рэпа. Фото: YouTube

Украинский журналист Дмитрий Гордон любит делать интервью со знаменитостями. Делать им комплименты, цитировать и задавать вопросы, которые уже были заданы много-много раз. Но ему почти никто не отказывает. Потому что Гордон стал живым мемом (он даже выпустил футболки со своими фразами-перлами). Исключением не стал и Моргенштерн — самый популярный рэпер России. Встреча была записана почти два месяца назад, музыкант тогда на частном самолете полетел в Стамбул вместе с семьей — там же и поговорил с Дмитрием.

Дмитрий Гордон взял интервью у Моргенштерна. Фото: YouTube

Во время интервью Моргенштерн был довольно искренним, пил виски, прослезился и не стеснялся озвучивать доходы.

В частности, рэпер сказал, что его выступление в Москве стоит 3-4 миллиона рублей. Корпоративный концерт обойдется заказчику в 60 тысяч евро (5,1 миллиона рублей) — и дальше цена будет повышаться. За прошедший год, как признался Моргенштерн, он заработал 7 миллионов долларов (95,5 миллионов рублей), данные об этом он и предоставил журналу Forbes — рейтинг был опубликован 28 июля. Самая дорогая реклама, которую делал музыкант, стоила 100 миллионов рублей (в клипе). Самая дешевая — 2,5 тысячи рублей. Это было на заре карьеры.

31 августа у рэпера состоялась свадьба с Диларой Зинатуллиной, пара заехала в новый дом, который был куплен специально как семейное гнездышко. Он стоил 160 миллионов рублей.

31 августа Моргенштерн женился на своей избраннице. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Это не дом, это мини-город, — восхитился Моргенштерн. — Он полностью готов. Там жила семья, с которой мы отлично общаемся, они очень любят друг друга. И эта аура там сохранилась.

А еще 23-летний артист рассказал, какой у него автопарк: «Макларен 600LT» (стоимостью около 15 миллионов рублей), стреляющий огнем, а еще Porsche 911, Mercedes-AMG S 63, минивэн для перемещений большой компанией, минивэн для охраны, и тот самый «Кадиллак» из клипа.

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