Кем на самом деле оказался новый любовник Ксении Бородиной

В соцсетях Авагяна то и дело мелькают атрибуты красивой жизни Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

О том, что Ксения Бородина окунулась в новые отношения, заговорили еще до официального развода. С Курбаном Омаровым, которого в соцсетях за безделье окрестили обидным прозвищем "дрессировщик кота Шантика", телеведущая расторгла брак в начале августа. Но еще в июле звезда телестройки путешествовала по Армении и светилась от счастья в компании таинственного брутального ухажера, которого на днях рассекретила сама. Новым любовником Ксении оказался блогер-миллионник Гриша Эрик (настоящее имя Эрик Авагян), которого в СМИ с легкой руки телеведущей назвали "армянским ресторатором". Кстати, Бородина по отцу и сама наполовину армянка, и ее первый муж Юрий Будагов, который сейчас в розыске, той же национальности.

Авагян действительно родился и вырос в Армении. И по данным kp.ru, он до сих пор гражданин бывшей союзной республики - российского паспорта у блогера нет. В Москву он переехал около шести лет назад, когда поступил в РЭУ им. Плеханова на экономику и народное хозяйство (коммерческое отделение). Русский язык абитуриент сдавал как иностранный и получил за экзамен "отлично".

С тех пор в соцсетях Авагяна то и дело мелькают атрибуты красивой жизни: фешенебельные курорты, брендовые наряды, роскошные иномарки с одинаковыми красивыми номерами... Авагян любит цифру 13, вот и номера выбирает, как правило 013 с одинаковыми буквами: в Интернете такие продают в среднем по 500 - 650 тысяч рублей. А машины Эрика, любимая из которых - итальянский спорткар Lamborghini Huracan, стартуют от 20 миллионов рублей. Просто дольче вита какая-то!

Ксения Бородина окунулась в новые отношения Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Однако, вот незадача: все тачки, которые "КП" обнаружила на странице Авагяна, оказались записаны на других людей. Из личных авто удалось обнаружить только старенький "Мерседес", да и тот блогер продал в 2015 году на сайте объявлений. При этом Гриша Эрик, похоже, любит скорость: на авто, которыми он пользуется, то и дело прилетают штрафы за ночные гонки.

Кстати, студент Авагян с первого курса был не простым студентом, а учредителем и гендиректором нескольких фирм. Одна их них, которая занималась продажей продуктов и сигарет, уже закрылась, три еще на плаву. Как выяснил сайт kp.ru, две фирмы блогера торгуют топливом и по бумагам обе в минусах: за 2020 год их солидарные убытки составили почти 35 миллионов рублей. Третья фирма по продаже недвижимости еще молодая и данных по ней нет.

Что касается личной жизни, около года назад Гриша Эрик признавался в интернет-дневнике, что тяжело расстался с девушкой. "Она психически зависима от боли, различных препаратов. Ей нравится причинять себе боль, для нее это нормально. Я не осуждаю, но это самая натуральная дикость", - писал Авагян, при этом на вопрос, бил ли он подругу-мазохистку, не ответил: "Это личное".

При этом в женщинах мачо-блогер, видимо, ищет один типаж: одна из его подружек оказалась двойником Ксении Бородиной, только на 15 лет моложе. Да и сам Гриша Эрик младше знаменитой избранницы на 9 лет: ей - 38, ему - 29. Кстати, на секретной страничке Авагяна в соцсетях есть снимки чудесного малыша: чей это ребенок, блогер не указывает, ограничиваясь смайликами в виде сердечек.