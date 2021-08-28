Что на самом деле произошло с малышкой в смоленском лесу: Потерялась, похитили или кто-то оберегал ее в дни поисков

Ребенок был найден исцарапанным, покусанным клещами и с синюшными ножками. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Продолжение. Часть первая и вторая.

Как это произошло

17 августа. Около 10 утра 29-летняя Антонина Кузина, оставив маленьких дочек Алю (4,5 года) и Люду (1 год и 9 месяцев) во дворе дома, отлучилась на несколько минут к соседке. Глава семейства Никита Кузин уехал по делам в райцентр.

Спустя несколько минут вслед за мамой побежала Аля. Ей хотелось поиграть с подружкой, которая живет там же. Антонина, заметив старшего ребенка, следила, когда на тропинке появится младшая дочь. Та всегда ходила за Алей хвостиком. Но малышки не было.

Позже спасатели подсчитают: с момента ухода мамы со двора и до начала поисков прошло всего 13 минут.

На усадьбе Кузиных небольшой домик. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Кузины живут в урочище Шлыково Темкинского района Смоленской области. Там в пяти километрах от ближайшей деревни Кобелево расположился небольшой поселок. На просторных участках (у Кузиных, например, более 70 соток) построены частные дома. Кто-то живет там постоянно, кто-то, как Кузины, только летом. Кругом лес. Есть три речки - Угра, Воря и Уйка. По лесным дорогам проезжают разве что туристы, стремящиеся по выходным на берег Угры.

Здесь все друг друга знают, поэтому дети гуляют относительно свободно.

- Как и в любой деревне, - объясняет Антонина Кузина. - Мы по хозяйству хлопочем, дети играют во дворе или бегают к соседям. В лес не суются. Там очень много крапивы, даже вдоль дорог. Поэтому нам и в голову не могло прийти, что наша Люда уйдет покорять лесную глушь.

Начало поисков

Так продирались мы по маршруту малышки Люды. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Но Люда ушла. Да так стремительно, что за считаные минуты скрылась невесть куда по лесной развилистой дороге. По какой из развилок она пошла - неизвестно. Драматизма добавляет то, что малышка ушла абсолютно голой и босой.

До 14.00 родители и соседи искали девочку самостоятельно. Обежали все дворы, ближайшие дороги, обследовали берега рек, прудов, осмотрели колодцы. Ребенок пропал, казалось, бесследно.

К 15.00 на место приезжает первая группа МЧС. Именно они обнаружат пять детских следов возле мостика через реку Уйка. Два - на одном берегу, три - на другом. Все ведут в сторону от дома.

Так было определено направление поисков. Спасатели, полиция и кинологи начали прочесывать местность за Уйкой. Но ребенка не было.

Люда с мамой на детской площадке смоленской больницы. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Ее след не взяли даже собаки. Одна чуть покружила и уселась возле моста. Вторая уверенно пошла к соседям, но потом вернулась обратно во двор Кузиных. И все.

Странный писк собаки

К 21.00 в урочище приехали волонтеры поискового отряда «Сальвар», чуть позже «Лизы Алерт». Всего на поисках побывало больше 500 человек. Запустили коптеры с тепловизорами, разбились на группы и в режиме тишины прочесывали лес.

- В ту ночь было невероятно тихо, - вспоминает одна из соседей Кузиных - Елена Майорова. - Мы шли по лесу, не переговариваясь друг с другом. Нужно было слышать тишину и ни в коем случае не пропустить плач ребенка. Но мы ничего не слышали.

- В каждой группе обязательно была молодая женщина, которая нежно, как мама, звала Люду, - объяснял мне руководитель «Сальвара» Юрий Василевич. - Громких криков ребенок испугался бы, а на мягкий зов, наоборот, мог отозваться.

В какой-то момент в лесу послышался странный писк. Стоп! Работы прекратились.

- Людочка-а-а… - позвала одна из женщин. В ответ - тишина.

- Люда-а-а... - Снова тихо.

- По-моему, это была собака, - сказал кто-то из местных участников поиска.

- Что за собака? Покажите ее, - попросили поисковики. Собаку нашли в одном из домов, рядом с лесом.

- Мы ее почти что пытали, чтобы запищала, - рассказывал Юрий Василевич. - В итоге она издала тот странный писк, и мы поняли, что там, в лесу, не ребенок пищал.

Забегая вперед, отметим: когда мы, журналисты, пытались пройти по маршруту Люды, нас сопровождал странный собачий вой. Жуткое, надо сказать, ощущение…

Гроза ночью

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Во вторую ночь над урочищем прошла гроза. Столь мощная, что все взрослые закутались в куртки и прекратили поиски. Идти по лесу под проливным ливнем было нереально. Температура тогда опустилась до 10 градусов.

Где в этот момент была голая Людочка? Под каким кустом ее застала гроза? Или она пряталась от нее под поваленным деревом?

- В таком возрасте у детей нет паники, но они боятся двух моментов - темноты и громких резких звуков, - объясняла нам мама девяти детей, автор блога о материнстве Алеся Лавриенко.

Ночная гроза - самое, простите, удачное стечение обстоятельств, чтобы напугать потерявшуюся малышку. Минимум, что она должна была начать делать, - это звать маму, максимум - громко плакать.

Думаем, никому из родителей не нужно объяснять, что дети в моменты испуга оглушительно кричат и рыдают.

Но ливень стих, а в лесу снова тихо. Ни звука, ни намека на то, что где-то прячется маленький ребенок. Странная история.

На третий день надежд на спасение Людочки остается все меньше. Волонтеры развернули поиски в другом направлении, не ориентируясь на те следы у мостика. Начали прочесывать лес на другом берегу Уйки и еще дальше.

Следователи тем временем опросили родителей ребенка, жителей окрестных деревень, отрабатывая версии убийства, похищения, несчастного случая. Кузиных и других соседей свозили на полиграф. Но тот, судя по всему, ничего подозрительного не выдал.

Люду нашли после обеда 20 августа. Она лежала в жутком буреломе. Любопытная деталь. Сначала поисковики услышали тот же странный писк, что прозвучал в первую ночь. Махнули рукой - собака. Но на всякий случай позвали: «Люда!» В ответ - детский слабый голос: «Мами».

И вот поди разбери теперь - собака ли пищала в ту первую ночь…

Ребенок был найден исцарапанным, покусанным клещами и с синюшными ножками.

- Такие же ноги бывают у взрослых потеряшек, - уточнил Юрий Василевич.

Но удивительно бодрым. Малышка назвалась нашедшим ее людям принцессой, попросила кушать и пить. Размятую в воде вареную картофелину слопала за обе щеки. Затем принцессу увезли на скорой в смоленскую больницу. Через несколько дней выписали, так как состояние ребенка было удовлетворительным. У малышки даже соплей не появилось, не то что простуда или пневмония от переохлаждения.

Пожелаем нашей героине всего самого лучшего и перейдем к неудобным вопросам.

Почему собаки не взяли след?

Кинолог, эксперт международной категории Владимир Уражевский уверен: на поиски Людочки привезли неподготовленных собак.

- Собака всегда, 100 процентов, найдет человека, - объясняет он. - У каждой собаки от двух до четырех миллионов носовых рецепторов. Она может взять любой запах. Нет ни одного аппарата, который мог бы заменить нос собаки. Просто в данном случае или на место привезли неподготовленного кинолога и собак, которые не смогли грамотно сработать. Или девочку кто-то подхватил в машину и увез.

В пользу первого предположения эксперта вспоминается история с нашумевшими два года назад поисками опять же в смоленских лесах 16-летнего подростка Влада Бахова, который пропал во время дружеской вечеринки. Компания отмечала чей-то день рождения. Далеко не трезвый Влад отошел в лес и не вернулся. Тогда собака тоже не взяла след. Покружилась по местности и остановилась у дороги. Останки парня нашли спустя 9 месяцев в лесу в полутора километрах от места гулянки.

Версию с похищением тоже нельзя отметать. И вот почему.

Могли ли ее прятать в первые дни поисков?

По официальной версии, голая и босая малышка шла по лесу несколько дней. Для чистоты эксперимента наш журналист побывала в этом лесу, разделась и не смогла толком шагу ступить, потому что везде злая крапива. Но там и без крапивы ребенку надо было постоянно через коряги, бурелом перелезать или ползком под стволами пробираться. Воды в лесу нет. Разве что девочка выходила на дорогу, пила из лужи. Но не могла же она потом снова возвращаться в крапиву в лес? Иначе бы ее заметили.

Но кто мог ее похитить?

На карте видны рядом две деревни - Замыцкое и Кобелево. Но от Замыцкого до урочища - 7 - 8 км. От Кобелева - 5 км. Там примерно три десятка домов.

Еще ближе фермерский дом, в километре от которого девочку и нашли.

Мы приехали к нему. Приличный культурный мужчина с женой. Два сына - лет 6 - 8 на вид. Дети вежливые, здороваются. На великах ездят по тем дорогам, где искали девочку.

Фермера следователи возили на полиграф. Жену - нет. Дом и постройки, как оказалось, не обыскивали. Поэтому можно предположить, что некий полусумасшедший, например, из Кобелева, мог ехать или идти со сбора грибов, увидел на дороге девочку и привез домой. Может быть, хотел потом «героически отыскать» ее в лесу? Но испугавшись масштабных поисков, передумал и «вернул» ребенка в лес спустя пару дней. Но как он остался незамеченным, когда лес прочесывали и по земле, и с воздуха?

Мы не утверждаем, что так и было. Но давайте посмотрим на температурный график тех дней.

день месяца // утро // вечер

17 августа // 28°C // 23°C

18 августа // 26°C // 16°C

19 августа // 19°C // 14°C

20 августа // 23°C // 16°C

Ночами, понятно, было холоднее. Мы уже писали, что температура опускалась до 10 градусов.

Достаточно холодно даже для взрослого человека. Да, родители закаливали Люду, но они явно не готовили ее к такому экстриму. Следовательно, логично предположить, что ребенок не все три ночи и четыре для бродил по лесной глуши.

Почему она не плакала?

Внимание на ножки девочки. Опухшие, синие, исцапарапанные от долгой ходьбы по лесу. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Повторимся. Люде Кузиной 1 год и 9 месяцев. В таком возрасте ребенок не может обходиться без родителей. Питье, еда, игра, прогулки и т. д. - только со взрослыми.

И вдруг Людочка остается один на один в глухом лесу и выживает без еды 4 дня и 3 ночи.

Допустим, она пила из луж. Но что она ела? Вероятно, могла срывать листики или грызть веточки. Но этого явно недостаточно для работы организма в полную силу, чтобы уберечься от переохлаждения.

По словам экспертов, дети в таком возрасте не паникуют. Нет еще понятия страха и смерти. Они - как центр мира. Закрывая лицо ладошками, они уверены, что спрятались.

Но ребенок всегда кричит от боли. Даже если малыш упал, он все равно хнычет. Устал, садится на попу и плачет. К слову, на такую логику рассчитывали все, кто искал Люду в лесу. Но никто не слышал плача ребенка.

Есть еще одна версия

Девочка в лесу была не одна. Не исключено, что где-то в чащобе могут жить отшельники, таких много летом по лесам обитает. Уходят в самую глубь, подальше от людей и мира. Питаются рыбой, ягодами, грибами. Одеты кое-как. В лесу их все равно никто не видит. Что если Людочку встретил один из таких лесных обителей. Вывести ее к людям не хотел или боялся, что его будут подозревать в похищении ребенка. Но пока шли поиски, укрывал ее от грозы и оберегал от опасностей словно ангел-хранитель. Он же мог утешать ее в минут плача.

Но, разумеется, это лишь версии.

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